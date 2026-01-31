Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Трухин Опубликована сегодня в 17:41

Переплатила за “премиум”-удобрения — а урожай стал хуже: эти 6 овощей любят простую землю

Овощной участок легко превратить в "лабораторию", особенно когда в магазине обещают чудеса от премиальных добавок и дорогих смесей. Но часть культур устроена так, что лишнее питание им только мешает: они уходят в ботву, дают хуже корнеплоды или просто "капризничают" без видимой причины. В результате вы тратите деньги, а урожай получается слабее.

Почему дорогие добавки иногда вредят

Многие популярные улучшители почвы в первую очередь повышают доступность азота. Азот действительно ускоряет рост зелёной массы, но у овощей это не всегда означает хороший урожай. У бобовых избыток азота сбивает естественную систему питания, а у корнеплодов провоцирует "жирование" листьев и ухудшает качество корня. Поэтому для части культур лучше работает простая, умеренно плодородная почва и правильная структура грунта.

6 овощей, которым чаще всего достаточно "простой” земли

1) Фасоль

Фасоль сама обеспечивает себя азотом: на корнях живут бактерии, которые помогают растению получать его из воздуха. Если дополнительно подкармливать почву азотными добавками, куст часто становится пышным, но стручков образуется меньше. Для фасоли важнее стабильный полив и нормальный дренаж, чем "усилители роста".

2) Морковь

Моркови важнее не богатство почвы, а её структура. Рыхлый грунт без камней помогает корню расти ровным и длинным. Слишком "жирная" почва и активные добавки часто приводят к разветвлению и деформации корнеплодов. В таких случаях простой грунт, улучшенный песком для лёгкости, может дать более красивый результат.

3) Редис

Редис ценят за скорость: он быстро наращивает корнеплод даже в умеренной почве. Если "перекормить" азотом, растение часто уходит в листья, а сами редиски получаются мелкими или рыхлыми. Здесь выигрывает простая, хорошо дренированная земля и своевременный полив.

4) Свёкла

Свёкла любит баланс. Когда азота слишком много, листья становятся мощными, но корнеплод развивается хуже — в конце сезона можно обнаружить "джунгли ботвы" и скромные луковицы. Умеренно плодородная почва помогает свёкле формировать корень стабильно и даёт более предсказуемый вкус.

5) Лук

Луку важнее солнце и дренаж, чем богатые смеси. Излишне питательная почва, особенно с высоким азотом, стимулирует зелень, но тормозит формирование луковиц. Лучше работает базовый грунт с лёгкой добавкой компоста и ровным режимом влажности без переливов.

6) Горох

Горох, как и фасоль, способен "добывать" азот через симбиоз с бактериями. Если дополнительно вносить азотные добавки, растение может нарастить длинные плети, но дать меньше стручков. Гороху обычно достаточно умеренной почвы, прохладной погоды и нормального дренажа.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

