Начала проветривать погреб по новой системе — и овощи остались в идеальном состоянии: зачем это нужно

Зимой, когда температура наружного воздуха значительно ниже, важно внимательно следить за состоянием погреба и хранящимися в нем овощами, чтобы избежать их порчи. Правильный контроль температуры, влажности и вентиляции поможет сохранить продукты свежими и предотвратить появление гнилей и плесени. Об этом сообщает дзен-канал "Антонов сад".

Оптимальные условия для хранения овощей

Температурные и влажностные условия играют ключевую роль в сохранности овощей:

Температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2°C — +5°C.

Влажность — 80-90%.

Эти параметры являются идеальными для хранения таких овощей, как картофель, морковь, свекла и других корнеплодов, а также заготовок, чтобы они не теряли свою свежесть. Подробнее о сохранении картофеля можно узнать из другой статьи.

Контроль состояния погреба

Для правильного контроля температуры и влажности в погребе используют следующие приборы:

Термометр для измерения температуры.

Гигрометр для контроля влажности.

Психрометр — комбинированный прибор, который показывает и температуру, и влажность.

Если у вас нет гигрометра, можно использовать простой метод измерения влажности с помощью стеклянной банки. Наполните банку водой, охладите в холодильнике до +3…+5°C, и через 5-10 минут оцените результаты.

Что делать при отклонениях от нормы

Если показатели температуры или влажности не соответствуют норме, необходимо принять меры для их корректировки:

Если температура слишком низкая (<0°C), существует риск замерзания овощей, особенно картофеля, который после промерзания теряет вкус и быстро гниет. Чтобы предотвратить это, следует утеплить погреб. Температура выше +8°C приводит к прорастанию овощей и развитию болезней. Чтобы снизить температуру, следует чаще проветривать погреб, впуская холодный воздух, а также проверять и отладить систему вентиляции. При повышенной влажности рекомендуется регулярно проветривать погреб и использовать влагопоглотители, такие как соль или негашеная известь, которые можно разместить в ящиках по углам погреба.

Регулярная проверка хранящихся овощей

Важно регулярно проверять хранящиеся овощи. Особенно это касается картофеля, который стоит проверять и при необходимости перебирать. Также важно знать, как правильно выращивать морковь для получения оптимального урожая.

Первую проверку картофеля рекомендуется провести через месяц после закладки в погреб, а затем проводить проверку раз в 1,5–2 месяца.

Для предотвращения гниений можно использовать материалы, поглощающие влагу, такие как солома, луковая и чесночная шелуха, сухой торф или мох.

Если на овощах появляется плесень, их необходимо обработать раствором медного купороса.

Как снизить влажность в погребе

Одной из наиболее частых проблем в зимний период является повышенная влажность в погребе. Чтобы снизить влажность, можно использовать следующие методы:

Влагопоглотители: простая поваренная соль или негашеная известь — эффективные и доступные средства для контроля влажности. Проветривание: на оттепелях (когда температура на улице поднимается выше нуля) откройте окна и двери погреба на 20 минут для просушки и вытяжки затхлого воздуха. Обработка вентиляции: важно регулярно проверять и отлаживать работу вентиляции. Плохая вентиляция приводит к накоплению тяжелого воздуха и образованию плесени.

Летнее обслуживание погреба

Когда погреб не используется для хранения в летний период, его следует тщательно очистить и подготовить к следующему сезону. Этапы обслуживания включают:

Очистка погреба от старых овощей и мусора. Побелка стен, потолка и полок для дезинфекции. Обработка от плесени с использованием побелки. Прожигание серной шашки, чтобы уничтожить все бактерии и грибки.

Популярные вопросы о хранении овощей в погребе

1. Как определить, что температура в погребе слишком низкая?

Если в погребе температура падает ниже 0°C, это может привести к замерзанию овощей. Если картофель или другие корнеплоды начинают менять вкус, это признак того, что температура слишком низкая.

2. Как улучшить вентиляцию в погребе?

Если в погребе ощущается запах гнили и затхлости, это сигнал о том, что вентиляция работает недостаточно хорошо. Проветривание, установка дополнительной вентиляции или даже простое открытие окон в теплую погоду поможет решить эту проблему.

3. Какие материалы лучше использовать для защиты овощей от излишней влаги?

Для поглощения лишней влаги можно использовать такие материалы, как солома, луковая шелуха, мох или сухой торф. Эти материалы помогают сохранить нормальную влажность в погребе и предотвращают гниение овощей.

Советы по организации хранения овощей в погребе

Чтобы максимально эффективно использовать пространство в погребе и обеспечить оптимальные условия для хранения овощей, стоит учесть несколько дополнительных рекомендаций: