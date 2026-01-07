Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
чистка овощей
чистка овощей
© Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 17:20

Раньше руки болели и летела кожура — теперь овощи чистятся почти без усилий

Вилка ускоряет чистку овощей и снижает риск порезов — блогер Раз

Монотонная чистка овощей редко ассоциируется с удовольствием, даже у тех, кто любит готовить. Особенно утомительным этот этап становится перед большими праздниками, когда нужно быстро подготовить килограммы картофеля, моркови или свёклы. Именно в такие моменты любые способы ускорить процесс вызывают живой интерес. Об этом сообщает "Едим дома".

Почему чистка овощей вызывает раздражение

Рутинные кухонные задачи требуют времени и концентрации, но почти не оставляют пространства для творчества. При работе ножом легко пораниться, а сами движения однообразны и утомляют руки. Кроме того, при очистке овощей традиционным способом часто снимается слишком толстый слой кожуры, что увеличивает количество отходов. В итоге процесс кажется не только скучным, но и не слишком рациональным.

Экспресс-метод, который стал вирусным

Блогер Сидни Раз предложила простой и наглядный способ, который быстро разошёлся по соцсетям. Она размещает овощ на разделочной доске, накалывает его на обычную вилку и удерживает именно её, а не сам плод. Далее, используя овощечистку, блогер аккуратно снимает кожуру, вращая овощ при помощи вилки.

Такой подход позволяет ускорить процесс и сделать его безопаснее. Руки не соприкасаются с продуктом напрямую, а значит снижается риск порезов. Овощечистка, в отличие от ножа, снимает минимальный слой кожуры, что помогает сохранить больше продукта и делает очистку более аккуратной.

В чём удобство этого способа

Метод оказался универсальным и подходит для разных овощей с плотной кожурой. Пользователи отмечают сразу несколько преимуществ такого подхода:

  1. Работа идёт быстрее за счёт вращения овоща, а не смены положения руки.

  2. Снижается нагрузка на пальцы и запястья, что особенно важно при больших объёмах.

  3. Процесс становится безопаснее и аккуратнее даже для тех, кто неуверенно обращается с ножом.

Кроме того, способ не требует специальных приспособлений — вилка и овощечистка есть практически на любой кухне.

Реакция пользователей и практический опыт

После публикации ролика метод подхватили тысячи людей. В комментариях пользователи делились впечатлениями и подтверждали, что приём действительно экономит время. Многие отмечали, что особенно полезным он оказался в период подготовки к праздникам, когда скорость и удобство играют решающую роль. Некоторые признались, что раньше избегали чистки овощей, а теперь этот этап перестал казаться таким раздражающим.

Маленький приём с большим эффектом

Простые лайфхаки нередко оказываются самыми полезными, потому что не требуют сложных условий и легко внедряются в повседневную рутину. Экспресс-очистка овощей с помощью вилки и овощечистки — пример того, как один удачный приём может изменить отношение к нелюбимому процессу. Такой подход помогает сократить время на подготовку продуктов и сделать готовку чуть менее утомительной, особенно в дни, когда кухня превращается в настоящий производственный цех.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тонкая нарезка ускоряет приготовление картофеля для пюре – шеф-повар Чанг вчера в 8:40
Картофельное пюре готовила по-старому — оказалось, всё это время делала неправильно

Картофельное пюре можно приготовить быстро и без лишних калорий. Шеф-повар и диетолог объяснили, как сократить время готовки и сохранить нежную текстуру.

Читать полностью » Куриный суп с лапшой настаивают под крышкой 10–15 минут — кулинары вчера в 4:58
Куриный суп получился не как всегда: одна деталь изменила вкус полностью

Домашний куриный суп с лапшой может быть насыщенным и сбалансированным без сложных приёмов. В чём скрывается вкус и почему важны детали.

Читать полностью » Нерка, запечённая стейками в духовке, сохраняет сочность при температуре 200 °C — повар вчера в 0:44
Раньше сушил рыбу, пока не узнал про этот трюк с маслом: стейки нерки всегда получаются сочными

Стейки нерки в духовке: лимон, специи, масло и идеальная сочность за 15 минут. Простое блюдо, которое выглядит празднично и подаётся красиво.

Читать полностью » Хранение на столе ускоряет высыхание лимонов — Martha Stewart 05.01.2026 в 19:14
Лимоны покупала с запасом — через неделю становились пустыми: поняла, где ошибалась

Лимоны быстро теряют сочность из-за ошибок хранения. Эксперты объяснили, где держать плоды, как обращаться с разрезанными лимонами и что делать с соком.

Читать полностью » Торт 05.01.2026 в 15:21
Этот медовый торт едят сразу после духовки — и он не проигрывает медовику

Мягкий и ароматный торт "Мадлен" готов сразу после выпечки и не требует долгой пропитки. Разбираемся, чем он отличается от медовика и почему его стоит попробовать дома.

Читать полностью » Запечённый рыбный рулет с овощной начинкой и сыром сохраняет сочность — повар 05.01.2026 в 11:40
Этот рулет решает всё: и ужин для семьи, и закуска на праздник, и комплименты от гостей гарантированы

Запечённый рыбный рулет с сыром и овощами: сочная начинка, яркий вкус и простая сборка. Подходит для ужина и праздничной подачи.

Читать полностью » Микроволновка размягчает твёрдый авокадо за 40 секунд — кулинары 05.01.2026 в 3:06
Твёрдый авокадо попался в самый неподходящий момент — пришлось действовать срочно: вот что делаю

Твёрдый авокадо можно размягчить за минуту, но у метода есть нюансы. Разбираемся, когда микроволновка оправдана и как добиться идеального вкуса.

Читать полностью » Предварительное томление капусты меняет вкус щей и снижает резкость бульона — кулинары 04.01.2026 в 22:04
Один незаметный этап — и щи вдруг становятся такими, как в детстве

Щи могут быть правильными по рецепту, но совсем не теми на вкус. Один незаметный шаг меняет всё и возвращает тот самый домашний аромат.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Солома и торф защищают почву от замерзания и сохраняют влагу — агрономы
Красота и здоровье
Учёные восстановили древние вирусы герпеса, возраст которых более 2000 лет — Венский университет
Туризм
Цены на авиабилеты по России снижаются на 23–30 процентов — АТОР
Общество
В тепличных томатах выявляют опасные для урожая вирусы — Россельхознадзор
Дом
Интерьеры отказываются от стерильного минимализма в пользу цвета — дизайнеры
Питомцы
Попугаи выбирают ведущую лапку в раннем возрасте — биологи
Мир
Глава МИД Омана прибывает в Анкару для переговоров — РИА Новости
Мир
США потребовали выслать российских, китайских и иранских советников из Венесуэлы — NYT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet