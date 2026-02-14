Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 15:30

Беру муку и кабачок — за 30 минут получаю ужин без мяса, который исчезает со стола первым

Иногда лучший ужин — это тот, который готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Овощные котлеты справляются с этой задачей всего за полчаса и помогают добавить в рацион больше растительных продуктов. Они сытные, ароматные и легко вписываются в привычное домашнее меню. Об этом сообщает obchodpromiminko.

Ужин без лишней суеты

Формат котлет давно знаком в чешской кухне и часто появляется на семейном столе. Овощной вариант сохраняет привычную форму и подачу, но делает блюдо более лёгким и универсальным. Такие котлеты удобно сочетать как с гарниром, так и с простым салатом из свежих овощей.

Понадобится 200 г муки, половина чайной ложки разрыхлителя, по чайной ложке молотой куркумы и соли, половина чайной ложки чесночного порошка и перец по вкусу. К сухим ингредиентам добавляют 250 мл воды и столовую ложку лимонного сока, после чего массу тщательно перемешивают до однородности.

Мука придаёт котлетам плотную текстуру и лёгкий ореховый оттенок вкуса. Благодаря ей блюдо получается питательным и хорошо держит форму при жарке.

Овощная начинка и обжаривание

В подготовленное тесто добавляют два натёртых кабачка, одну тёртую морковь и мелко нарезанную луковицу. По вкусу вводят свежую зелень — в Чехии чаще всего используют петрушку. Овощи распределяют равномерно, чтобы каждая котлета получилась сочной и насыщенной.

Сковороду разогревают с одной столовой ложкой оливкового масла. На одну котлету достаточно 1–2 столовых ложек теста. Сначала массу обжаривают около двух минут до образования румяной корочки, затем переворачивают и готовят ещё примерно две минуты с другой стороны.

Такой способ позволяет сохранить мягкость внутри и получить аппетитную золотистую поверхность. При необходимости процесс повторяют, пока тесто не закончится.

С чем подавать

Овощные котлеты легко адаптировать под разные вкусы. Их можно дополнить лёгким салатом, свежими овощами или подать с рисом. Если хочется более традиционного сочетания, подойдёт кремовый томатный рис — он гармонично сочетается с пряной куркумой и нежной текстурой кабачка.

Томатный гарнир особенно актуален в прохладное время года, когда хочется тёплого и сытного ужина. При этом блюдо остаётся достаточно лёгким и не требует длительного приготовления. Весь процесс, от замешивания теста до подачи на стол, занимает около 30 минут.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

