Марина Егорова Опубликована сегодня в 3:19

Думала, стану энергичнее без мяса — но организм подал тревожный сигнал

Врач Михаил Гинзбург: у веганов выявили повышенный риск депрессии

Отказ от продуктов животного происхождения всё чаще становится осознанным выбором людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Однако, как отмечают специалисты, полное исключение мясной пищи может быть связано с изменениями психоэмоционального состояния.

"Может быть человек психически устроен так, что у него легче возникает депрессия, и при этом его кидает в какие-то экстремальные формы питания… или в какое-то сектантство. Потому что веганство тоже имеет признаки сектантства", — отметил врач-диетолог, имеющий специализацию в психиатрии, Михаил Гинзбург в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, среди граждан, полностью отказавшихся от животных продуктов, действительно наблюдается более высокая частота депрессивных эпизодов. При этом до конца не ясно, что является первопричиной — само веганство или предрасположенность к психоэмоциональным нарушениям.

Влияние питания на психику

Мозг человека нуждается в постоянном поступлении аминокислот, витаминов группы B, железа и жирных кислот омега-3, которые содержатся преимущественно в мясных, рыбных и молочных продуктах. При дефиците этих веществ снижается уровень серотонина и дофамина — нейромедиаторов, отвечающих за настроение.

Дефицит витамина B12 особенно опасен: он может вызывать раздражительность, апатию и когнитивные расстройства. Поэтому людям, придерживающимся веганского питания, важно восполнять нехватку витаминов и минералов с помощью добавок или обогащённых продуктов.

Сравнение форм растительного питания

Тип питания Разрешённые продукты Особенности Риск дефицита
Вегетарианство Растительная пища, молочные продукты, яйца Мягкая форма отказа от мяса Умеренный
Лакто-вегетарианство Растительная еда и молочные продукты Исключает яйца Средний
Веганство Только растительная пища Исключает всё животное происхождение Высокий
Флекситарианство Растительная основа + редкое употребление мяса Баланс нутриентов Низкий

Как сохранить психическое и физическое здоровье при веганстве

  1. Регулярно сдавайте анализы. Контроль уровня железа, витаминов B12 и D помогает избежать скрытых дефицитов.

  2. Добавляйте белок из альтернативных источников. Это могут быть бобовые, тофу, орехи и киноа.

  3. Используйте обогащённые продукты. Многие растительные напитки содержат кальций, цинк и витамин D.

  4. Принимайте витамины по рекомендации врача. Особенно важно это для людей с повышенной тревожностью или утомляемостью.

  5. Следите за эмоциональным состоянием. При появлении апатии, раздражительности или бессонницы стоит обратиться к специалисту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полностью исключить животные продукты без медицинского контроля.
    Последствие: Развитие дефицита витаминов и ухудшение настроения.
    Альтернатива: Консультироваться с диетологом, использовать добавки.

  • Ошибка: Игнорировать изменения в эмоциональном фоне.
    Последствие: Переход тревожности в депрессивное состояние.
    Альтернатива: Вести дневник самочувствия, обращаться за психологической поддержкой.

  • Ошибка: Следовать радикальным диетам из идеологических соображений.
    Последствие: Стресс и психологическая изоляция.
    Альтернатива: Поддерживать сбалансированный рацион, не отказываясь от общения.

А что если человек чувствует себя хуже на растительной диете?

Не стоит воспринимать переход на веганство как универсальное решение. Организм каждого человека уникален, и то, что подходит одному, может оказаться вредным для другого. Если после изменения рациона наблюдаются ухудшение сна, раздражительность или апатия, необходимо пройти обследование и при необходимости скорректировать питание.

Иногда достаточно добавить в рацион рыбу или молочные продукты, чтобы вернуть баланс аминокислот и улучшить эмоциональное состояние.

Плюсы и минусы веганства

Показатель Плюсы Минусы
Воздействие на организм Снижение холестерина, улучшение пищеварения Риск дефицита витаминов и белка
Этический аспект Гуманное отношение к животным Социальная изоляция, сложности при питании вне дома
Влияние на психику Повышенное чувство контроля и осознанности Возможное усиление тревожности и депрессии

FAQ

Как вегану избежать депрессии?
Следить за уровнем витамина B12, железа и омега-3. При необходимости принимать добавки под контролем врача.

Сколько времени нужно, чтобы появились симптомы дефицита?
Обычно первые признаки нехватки B12 и железа проявляются через 3-6 месяцев после перехода на строгую растительную диету.

Можно ли сочетать веганство и спорт?
Да, но важно обеспечить достаточное количество белка — не менее 1,2 г на килограмм веса в день.

Мифы и правда

Миф: Все веганы чувствуют себя лучше и энергичнее.
Правда: Некоторым людям веганство подходит, но другим вызывает усталость и апатию.

Миф: Добавки не нужны, если питание сбалансировано.
Правда: Без животных продуктов невозможно получить достаточное количество B12 и D.

Миф: Депрессия у веганов связана только с питанием.
Правда: На психическое состояние влияют и социальные факторы, и личная предрасположенность.

Исторический контекст

Идея отказа от мясной пищи возникла ещё в Древней Индии и Греции. Философы-вегетарианцы связывали воздержание от животных продуктов с нравственной чистотой. В XX веке веганство оформилось как отдельное движение, получившее массовое распространение в Европе и США. Сегодня, несмотря на развитие растительных альтернатив, врачи продолжают обсуждать его влияние на психику и обмен веществ.

3 интересных факта

Дефицит витамина B12 чаще встречается у веганов, чем у пожилых людей.

В странах с развитой системой питания (например, в Великобритании) веганские продукты обогащают витаминами на законодательном уровне.

Исследования показывают: умеренные формы вегетарианства реже связаны с депрессией, чем строгие диеты.

