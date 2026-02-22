Овсяное молоко и банан творят чудо — веганские блины получаются пышными без яиц и молока: секрет в одной детали

Воздушные веганские блины давно перестали быть компромиссом во вкусе. При правильных пропорциях они получаются мягкими, румяными и достаточно пышными без яиц и молока. Ключевую роль играет выбор растительного молока и короткий отдых теста.

Ингредиенты и важные нюансы

Для приготовления 8-10 блинов потребуется около 400 мл овсяного молока. Важно использовать обычное, а не "бариста"-версию: последняя может сделать текстуру излишне липкой. В тесто также добавляют 2 столовые ложки сахара, 200 г самоподнимающейся муки и 100 г измельчённых овсяных хлопьев (или дополнительно муку).

За пышность отвечают 1 чайная ложка разрыхлителя и 1/2 чайной ложки соды. Лимонный сок активирует соду и помогает структуре теста стать более лёгкой. Половина перезрелого банана добавляет естественную сладость и мягкость, а 2 столовые ложки веганского масла или оливкового масла делают блины более нежными. Щепотка морской соли подчёркивает вкус.

Как добиться воздушной текстуры

Все ингредиенты, кроме масла для жарки, соединяют в миске и слегка взбивают. Важно не переусердствовать: небольшие комочки допустимы. Перемешивание до полной гладкости может сделать блины плотными.

После замешивания тесту дают "отдохнуть" около 15 минут. За это время активируются разрыхлители, а овсяная мука впитывает влагу, благодаря чему структура становится более стабильной.

Сковороду диаметром примерно 20 см разогревают не менее пяти минут на среднем огне. Это помогает получить равномерную золотистую корочку.

Жарка и подача

На разогретую поверхность добавляют около половины чайной ложки масла и выливают порцию теста, формируя блин диаметром примерно 10 см. Слой не должен быть слишком толстым — тесто можно слегка распределить ложкой.

Через минуту на поверхности появятся мелкие пузырьки — сигнал к переворачиванию. После переворота блин готовят ещё около минуты до равномерной румяности. Готовые блины перекладывают на тарелку и продолжают жарить, добавляя масло по мере необходимости.