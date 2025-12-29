Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Оливье по-советски
Оливье по-советски
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:34

Оливье и шуба без мяса — гости ели и не заметили подвоха: как сделать постную классику вкуснее оригинала

Оливье в постном варианте готовят с тофу, грибами и фасолью — кулинары

Новогодний стол трудно представить без привычной классики — оливье, селёдки под шубой и холодца. Но для тех, кто соблюдает Рождественский пост, такие блюда часто оказываются под запретом. При этом от праздничной атмосферы отказываться совсем не обязательно. Об этом со ссылкой на профессиональных поваров сообщает проект "Едим Дома".

Как адаптировать традиционные салаты под пост

Главный принцип постных версий новогодних блюд — грамотная замена животных ингредиентов на растительные аналоги. Речь идёт не только о вкусе, но и о текстуре, ведь именно она формирует привычные ощущения от салатов.

"Главный наша задача — заменить животные компоненты на растительные с похожей текстурой и вкусом, играя на специях и соусах", — объяснил шеф-повар Александр Челмакин в беседе с "Едим Дома".

Такие замены позволяют сохранить узнаваемый характер блюд и при этом не нарушить постные ограничения.

Постная "селёдка под шубой"

Одним из самых удачных решений для замены рыбы шеф называет водоросли нори. Их достаточно мелко нарезать или поломать, а затем слегка сбрызнуть — так появляется характерный морской аромат и вкус. Альтернативный вариант — солёные или маринованные грибы.

"Их нужно нарезать мелким кубиком, они дадут нужную текстуру и хорошо впитывают вкус. Грибы дадут насыщенности и нужной нам солоноватости", — советует Челмакин.

Овощные слои собирают по классической схеме, а вместо обычного соуса используют постный майонез. Его можно приобрести готовым или приготовить самостоятельно из растительных ингредиентов.

Постное оливье без мяса и яиц

Оливье считается более сложным для адаптации, так как в нём сразу несколько скоромных компонентов. Колбасу и мясо предлагают заменить на растительные продукты с разными вкусовыми акцентами:

  1. копчёный тофу, нарезанный кубиками;

  2. солёные грибы;

  3. отварную или консервированную фасоль;

  4. мелко нарезанную морковь по-корейски.

Каждый вариант даёт свой эффект: тофу добавляет плотность и лёгкий "дымок", грибы создают мясную текстуру, фасоль делает салат сытным, а морковь придаёт пикантность. Яйца шеф советует заменить авокадо, которое отвечает за мягкость и кремовую консистенцию.

"Но добавлять его нужно непосредственно перед подачей, чтобы не потемнел. Либо предварительно нарезать и сбрызнуть лимонный соком", — предупреждает эксперт.

Заправку также делают на основе постного майонеза.

Холодец без мяса и рыбы

Даже холодец можно приготовить в постном варианте. Шеф-кондитер Марина Синицкая предлагает рецепт на основе чечевицы. Крупу отваривают с луком, морковью, лавровым листом и перцем горошком, затем бульон процеживают. Морковь нарезают и используют для украшения.

В готовый бульон добавляют загуститель — желатин или агар-агар, проваривают несколько минут и разливают по формам. Сверху можно выложить морковь, чеснок, а по желанию — консервированный горошек или кукурузу. После охлаждения в холодильнике блюдо полностью застывает и выглядит празднично.

Постные версии новогодней классики позволяют сохранить традиции и атмосферу праздника, не отказываясь от любимых вкусов. Благодаря продуманным заменам такие блюда остаются сытными, выразительными и уместными за праздничным столом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ичли кёфте представляет собой котлеты с начинкой из булгура и мяса — кулинары вчера в 5:00
Заказал это блюдо в Турции почти случайно — теперь понимаю, почему местные его обожают

Ичли кёфте — фаршированная котлета с историей Османской империи и вкусом Газиантепа. Почему это блюдо считают символом турецкой кухни и где его пробовать.

Читать полностью » Подлив воды во время варки делает холодец водянистым — кулинары вчера в 3:30
Подливал воду и не понимал, почему не застывает: 8 ошибок, из-за которых холодец каждый раз выходит не тем

Почему холодец получается мутным и не застывает: главные ошибки, которые совершают почти все, и проверенные приёмы для идеального результата.

Читать полностью » Прозрачность холодца зависит от замачивания мяса и медленной варки — кулинары 27.12.2025 в 22:56
Раньше бульон холодца всегда мутнел — теперь идеальный: секрет оказался простым

Прозрачный холодец — показатель кулинарного мастерства и уважения к традициям. Разбираем тонкости варки, подготовки мяса и подачи праздничного блюда.

Читать полностью » Маринование в белом вине делает мясо кролика нежным и ароматным — повар 27.12.2025 в 18:43
Это вам не оливье: главное блюдо новогоднего стола, которое впечатлит гостей с первого кусочка

Кролик в белом вине — нежное и ароматное блюдо для праздничного стола, где простое маринование превращает крольчатину в мягкое и выразительное мясо.

Читать полностью » Рождественское бискотти сочетает фисташки и клюкву — Allrecipes 27.12.2025 в 14:40
Бискотти с клюквой и фисташками получается с первого раза: секрет прячется в одном шаге выпечки

На Allrecipes много праздничной выпечки, но один рецепт годами остаётся №1. Рассказываем, чем он покорил читателей и где важны детали.

Читать полностью » Свежесть зерна определяет вкус домашнего кофе — кулинары 27.12.2025 в 10:47
Сменил всего три детали — домашний кофе наконец стал насыщенным: раньше портил его сам

Как сварить дома кофе вкуснее, чем в кофейне: свежесть зерна, вода, помол и простые принципы, которые меняют вкус и привычки.

Читать полностью » Горячие бутерброды с яйцом и сыром удачно заменяют сложные блюда на завтрак — кулинары 27.12.2025 в 6:25
Беру хлеб, сыр и яйцо — через 10 минут завтрак, от которого не оторваться

Горячие бутерброды уверенно заняли место полноценного завтрака. Почему этот формат стал таким популярным и как выбрать удачные сочетания.

Читать полностью » Салат Капитан со слабосоленой горбушей и кальмарами собирают слоями — повар 27.12.2025 в 2:24
Новый год — время удивлять: кладу в салат то, что все выкидывают, и получаю шедевр

Салат "Капитан" с горбушей, кальмарами и пармезаном — эффектная слоёная закуска с морским характером и сбалансированным вкусом для праздничного стола.

Читать полностью »

Новости
Общество
Национальная идея России связана с духовным преображением — Протоиерей Вигилянский
Туризм
Цены на авиабилеты в Сочи упали на 40% после праздников — Авиасейлс
Экономика
Страховой рынок вырастет на 15% до 4,47 трлн рублей в 2026 году — АКРА
Общество
Каждый второй россиянин столкнулся с попыткой обмана — Выберу.ру
ЮФО
Зарплата дата-сайентиста в Ростовской области выросла на 33% за год — hh.ru
Авто и мото
Цены на бензин вернулись к весенним уровням — Карпов
Экономика
Серебро впервые превысило 80 долларов за унцию — COMEX
Экономика
Россияне стали реже платить картами в III квартале 2025 года — Банк России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet