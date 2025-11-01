Не всё "зелёное" — веганское: почему эти кремы только прикидываются этичными

Сегодня, 1 ноября, отмечается Всемирный день вегана — дата, призванная напомнить о том, что наш выбор влияет не только на животных, но и на планету в целом. Сегодня этот праздник выходит далеко за рамки питания: к движению присоединился и мир косметики, где понятие "веганская" становится всё более популярным, но и всё более запутанным.

Что такое веганская косметика

Веганская косметика — это не просто крем или шампунь без следов мяса или молока. Главное отличие таких средств — отсутствие ингредиентов животного происхождения на всех этапах производства. Европейские директивы уже давно запрещают тестирование косметики на животных, но этого недостаточно, чтобы продукт считался веганским. Ключевое требование — чтобы формула полностью исключала животные компоненты и их производные.

Сложность заключается в том, что многие привычные ингредиенты, на первый взгляд безобидные, оказываются невеганскими. Например, ланолин (жир из овечьей шерсти), мёд, серицин (белок из коконов шелкопряда) или кармин (натуральный красный пигмент из насекомых) — всё это продукты животного происхождения. Даже если их использование не причиняет прямого вреда животным, для веганской философии это форма эксплуатации.

Как отличить веганскую косметику от обычной

Самый надёжный способ — внимательно читать этикетки. Существует несколько международных знаков сертификации, которые подтверждают веганский статус продукта. Самые узнаваемые — это Vegan Society, V-Label и логотип Leaping Bunny (весёлый кролик в прыжке). Эти значки гарантируют, что средство не тестировалось на животных и не содержит ингредиентов животного происхождения.

Но важно помнить: если продукт имеет маркировку "Cruelty Free", это не всегда означает, что он веганский. Он может не тестироваться на животных, но при этом содержать, например, пчелиный воск или шелковый белок.

Компоненты, которые требуют внимания

Многие удивляются, узнав, что популярные активы вроде гиалуроновой кислоты и глицерина не всегда растительного происхождения. Классическая гиалуроновая кислота традиционно получалась из петушиных гребней, а глицерин может производиться как из животных жиров, так и из растительных масел или синтетическим путём. Поэтому даже у привычных компонентов стоит уточнять источник.

Сегодня всё больше брендов переходят на синтетические или растительные версии: гиалуроновая кислота из ферментированных растений, растительный коллаген, масла семян и водорослей. Эти инновации позволяют добиться схожего эффекта без ущерба для животных и качества продукции.

Как производят веганскую косметику

Настоящая веганская косметика предполагает не только этичный состав, но и ответственный процесс производства. Компании, работающие по таким принципам, исключают использование продуктов животного происхождения на всех этапах — от сырья до упаковки. Всё чаще бренды делают акцент на устойчивом производстве, переработанных упаковках и экологичных формулах.

Сертификаты Vegan и Cruelty Free выдаются только после проверки документации, лабораторных тестов и производственных цепочек. Поэтому, если бренд заявляет, что его продукция полностью веганская, он должен подтвердить это официально.

Сравнение: веганская, "зелёная" и cruelty free косметика

Категория Тестирование на животных Состав Цель Веганская Нет Без компонентов животного происхождения Этика и устойчивость Cruelty Free Нет Может содержать продукты животного происхождения Гуманное производство Зелёная (eco/clean) Может быть или нет Натуральные или биоразлагаемые ингредиенты Экология и натуральность

Таким образом, не всё "зелёное" — веганское, и не всё "без жестокости" — этично с точки зрения веганства.

Как выбрать веганскую косметику: пошаговое руководство

Изучите упаковку. Ищите логотипы Vegan Society, PETA, Leaping Bunny. Читайте состав. Избегайте ингредиентов вроде beeswax, lanolin, collagen, carmine. Проверяйте источник активов. Если указаны glycerin или hyaluronic acid — уточните происхождение. Отдавайте предпочтение прозрачным брендам. У многих компаний на сайте есть страница об этике производства. Пробуйте сертифицированные бренды. The Body Shop, Lush, e. l. f., Pacifica, Milk Makeup, Natura Siberica выпускают веганские линейки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать "натуральный" крем, полагая, что он веганский.

Последствие: Возможное присутствие продуктов животного происхождения (например, мёд, пчелиный воск).

Альтернатива: Проверять наличие сертификатов Vegan Society или PETA.

Покупать "натуральный" крем, полагая, что он веганский. Возможное присутствие продуктов животного происхождения (например, мёд, пчелиный воск). Проверять наличие сертификатов Vegan Society или PETA. Ошибка: Доверять только маркировке "не тестировалось на животных".

Последствие: Средство может быть cruelty free, но не веганским.

Альтернатива: Выбирать продукты с обеими сертификациями.

Доверять только маркировке "не тестировалось на животных". Средство может быть cruelty free, но не веганским. Выбирать продукты с обеими сертификациями. Ошибка: Игнорировать мелкий шрифт состава.

Последствие: Можно не заметить скрытые ингредиенты (например, протеины шелка).

Альтернатива: Использовать приложения типа INCI Beauty или Think Dirty для проверки состава.

А что если отказаться не получается?

Некоторые пользователи опасаются, что веганская косметика уступает по эффективности. На деле современные растительные формулы не только безопаснее, но и часто дают лучшие результаты — за счёт инноваций в биотехнологиях и использовании ферментированных экстрактов. Поэтому даже частичный переход на такие продукты уже снижает воздействие на окружающую среду.

Плюсы и минусы веганской косметики

Плюсы Минусы Этичное производство, без эксплуатации животных Иногда выше цена Экологичность и устойчивое сырьё Не всегда легко найти сертифицированный продукт Безопасные формулы, подходит чувствительной коже Возможны отличия в текстуре или аромате Совместимость с философией осознанного потребления Не все бренды раскрывают источник ингредиентов

FAQ

Как узнать, что косметика действительно веганская?

Проверяйте наличие сертификации (Vegan Society, V-Label, PETA). Также читайте список ингредиентов: в нём не должно быть компонентов животного происхождения.

Можно ли считать cruelty free косметику веганской?

Нет. Cruelty free означает отсутствие тестов на животных, но не исключает использование продуктов животного происхождения.

Какие бренды предлагают веганские продукты?

Крупные бренды, как The Body Shop, Lush, e. l. f., Hourglass, Milk Makeup и российские марки 7Days, Botavikos активно развивают веганские линейки.

Сколько стоит сертификация?

Процесс сертификации зависит от страны и организации, но для компаний это вложение в репутацию и доверие покупателей.

Что делать, если на упаковке нет маркировки?

Ищите информацию на сайте бренда или в базах данных сертификационных организаций.

Мифы и правда

Миф: Веганская косметика неэффективна.

Правда: Современные технологии позволяют создавать растительные аналоги активов, которые работают не хуже традиционных.

Веганская косметика неэффективна. Современные технологии позволяют создавать растительные аналоги активов, которые работают не хуже традиционных. Миф: Веганские формулы быстро портятся.

Правда: При правильных консервантах и хранении срок годности не отличается от обычных средств.

Веганские формулы быстро портятся. При правильных консервантах и хранении срок годности не отличается от обычных средств. Миф: Это модный тренд.

Правда: Веганская косметика — часть глобального движения к осознанному и экологичному потреблению.

Исторический контекст

Всемирный день вегана впервые отметили в 1994 году — в честь 50-летия Британского веганского общества. Сегодня это международный праздник, который объединяет экологию, этику и науку. А косметическая индустрия, как одна из самых влиятельных, активно перестраивается, чтобы следовать этим ценностям.