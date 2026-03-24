Сон
© unsplash.com by iam_os is licensed under Free to use under the Unsplash License
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 15:15

Вечерний рацион строит архитектуру сна: от выбора ингредиентов зависит бодрость утра

Вечерний выбор продуктов питания напрямую определяет архитектуру вашего сна и общее состояние организма на следующее утро. Специалисты подчеркивают, что употребление тяжелой, насыщенной жирами пищи перед сном провоцирует избыточную нагрузку на метаболические процессы и препятствует полноценному ночному восстановлению. Оптимизация рациона в пользу легкоусвояемых компонентов помогает избежать бессонницы и частых пробуждений. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Избыточная концентрация липидов в вечернем меню мешает работе печени и провоцирует застой желчи, что заставляет нервную систему функционировать в активном режиме вместо ожидаемого отдыха. По мнению эксперта, именно этот биологический диссонанс становится причиной поверхностного сна и пугающих сновидений.

"Если мы поедим жирную пищу на ночь, это не очень хорошо будет влиять на печень. Сон может быть кратковременным, человек будет чаще просыпаться, могут появляться неприятные сновидения, в том числе кошмары. Это связано с тем, что желчь застаивается, и организм продолжает активно работать, вместо того чтобы полноценно отдыхать", — сказала диетолог и эндокринолог Елена Сюракшина.

Для улучшения качества ночного отдыха специалист рекомендует включать в рацион продукты, богатые аминокислотой триптофан, которая способствует естественному расслаблению и облегчает процесс засыпания. К таким полезным источникам относится нежирное мясо индейки, обладающее мягким успокаивающим эффектом. В то же время эксперт советует перенести употребление продуктов с высоким содержанием витамина C на первую половину дня, так как они стимулируют обменные процессы, что нежелательно перед отдыхом.

Сбалансированный вечерний прием пищи должен основываться на легких продуктах, таких как свежие термически обработанные овощи, не создающие лишней нагрузки на пищеварительный тракт. Соблюдение этих биохимических принципов питания позволяет организму быстрее переключаться в режим глубокого сна. Согласно советам врача, отказ от гастрономических излишеств в конце дня является ключом к сохранению бодрости и высокой работоспособности в дневное время.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

