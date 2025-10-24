Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Opel (Vauxhall) Frontera
Opel (Vauxhall) Frontera
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:11

Возрождение Frontera: как Vauxhall намерен вернуть лидерство на британском рынке

Стив Кэтлин: Vauxhall вернёт бренд на пьедестал с моделью Frontera

В последние годы бренд Vauxhall столкнулся с падением продаж на британском рынке, что вынудило компанию предпринимать решительные шаги по возвращению на лидирующие позиции. Среди инициатив выделяется волна новых и обновлённых моделей, среди которых ключевое место занимает возвращение модели Frontera.

Возрождение легенды: модель Frontera

Возвращение Frontera — более крупной и более дешёвой альтернативы Mokka, стало главным шагом в стратегии Vauxhall. Ожидается, что эта модель, которая вернётся спустя почти 20 лет после снятия с производства оригинальной версии, будет пользоваться большой популярностью среди британских автолюбителей.

"Если продажи будут идти по плану, это может помочь Vauxhall догнать таких конкурентов, как Kia", — подчеркнул Стив Кэтлин, новый управляющий директор компании.

Фокус на розничных покупателях

Стив Кэтлин, который возглавил компанию в июне, сообщил, что одной из главных целей является восстановление продаж на британском рынке. Он намерен сделать акцент на индивидуальных покупателях, а не на продаже автомобилей в автопарки, как это было раньше. Важно отметить, что Vauxhall имеет уникальную позицию в Великобритании, и для достижения успеха необходимо активизировать работу дилерской сети.

"Моя цель — вернуть Vauxhall на пьедестал. Это не будет достигнуто в следующем году, но я верю, что в ближайшие несколько лет мы можем вернуть бренд на подиум", — заявил Кэтлин в интервью.

Стратегия маркетинга: акцент на Великобританию

Основной частью стратегии компании станет запуск маркетинговой кампании, ориентированной исключительно на Великобританию. Это означает, что вместо общей рекламы, созданной материнской компанией Opel, будет разработан целый ряд мероприятий, нацеленных на британского потребителя.

"Мы делаем что-то конкретное для Vauxhall, чтобы создать эмоциональную связь с покупателем", — сказал Кэтлин, добавив, что с помощью этих усилий бренд сможет укрепить свою позицию на рынке.

Восстановление спортивной составляющей

Ещё одним важным шагом стало возрождение суббренда GSE Performance, который начнёт свою работу с выпуска мощной версии Mokka. Ожидается, что эта модель привлечёт внимание поклонников спортивных автомобилей и добавит новый импульс в развитие модельного ряда.

"У Vauxhall отличная история на рынке горячих хэтчбеков", — отметил Стив Кэтлин. Он также добавил, что спортивные элементы дизайна могут быть перенесены на более доступные версии моделей, что сделает их более привлекательными для широкой аудитории.

Перспективы и вызовы

Хотя Vauxhall сталкивается с серьёзными вызовами на рынке, Кэтлин уверен, что новые инициативы помогут бренду вернуть себе место среди лидеров. Запуск модели Frontera, активизация дилерской сети и акцент на розничных покупателях могут стать важными шагами к восстановлению продаж и укреплению позиций Vauxhall на британском рынке.

Таблица: Сравнение моделей Vauxhall

Модель Тип авто Ожидаемая цена Особенности
Frontera Внедорожник Средний сегмент Крупнее и дешевле Mokka
Mokka Кроссовер Средний сегмент Спортивные элементы дизайна GSE
Astra Хэтчбек Средний сегмент Новая версия с улучшенным дизайном

Советы шаг за шагом для улучшения выбора

  1. Определите, какой тип автомобиля вам нужен — внедорожник или кроссовер.

  2. Учитывайте стоимость, сравнивая различные модели в одном сегменте.

  3. Убедитесь, что автомобиль соответствует вашим нуждам в плане дизайна и функциональности.

Мифы и правда о новых моделях

  • Миф: Модели Vauxhall не конкурентоспособны на рынке.

  • Правда: Новый подход с акцентом на британский рынок и улучшение дилерской сети поможет вернуть бренд в топ.

Вопросы FAQ

  1. Какую модель выбрать: Frontera или Mokka?
    Frontera будет лучшим выбором для тех, кто ищет более крупный и дешевый внедорожник.

  2. Когда выйдет новая версия Frontera?
    Ожидается, что модель будет представлена в ближайшие месяцы.

  3. Какие преимущества у новых моделей Vauxhall?
    Обновлённые модели предлагают улучшенные характеристики, акцент на спортивные элементы и большую доступность для потребителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

National Geographic: Thrust SSC побил звуковой барьер на пустынной трассе сегодня в 1:16
Преодоление звукового барьера: почему Thrust SSC стоит на пьедестале

Рекорды скорости не перестают удивлять — от автомобилей, преодолевших звуковой барьер, до самолетов и поездов, разгоняющихся до немыслимых чисел. Эти достижения — воплощение инженерной гениальности!

Читать полностью » Горловина топливного бака ржавеет первой из-за воздействия бензина и влаги сегодня в 0:54
Ржавчина подкрадывается тихо: как горловина бака превращается в ахиллесову пяту вашего авто

Незаметная деталь кузова может превратить даже ухоженный автомобиль в источник проблем. Почему горловина бака — главная зона риска и как её защитить.

Читать полностью » Целиков: продажи новых автомобилей в России могут достичь 160 тыс. сегодня в 0:25
Рынок оживает: эксперты прогнозируют рост продаж новых автомобилей

Рынок новых автомобилей в России начал восстанавливаться после кризиса 2025 года. Эксперты прогнозируют рост продаж, который может продолжиться благодаря введению новых мер, включая реформу утилизационного сбора.

Читать полностью » Автоюрист Сафонов: инспекторы не могут требовать показать жилет при проверке документов вчера в 23:11
Жилет есть, но показывать не обязаны: юрист раскрыл все тонкости закона

Автоюрист объяснил, почему требование инспектора ГАИ показать светоотражающий жилет не имеет законных оснований и как корректно отстаивать свои права.

Читать полностью » Миронов: дизельный двигатель служит в 1,5 раза дольше бензинового вчера в 23:08
Почему ваш бензиновый двигатель умирает раньше времени: владелец сервиса назвал главную причину

Владелец автосервиса объяснил, почему дизельные двигатели служат в полтора раза дольше бензиновых, и рассказал, в чём их преимущества и подводные камни.

Читать полностью » Михайлов: в современных автомобилях нашли 50 скрытых функций безопасности вчера в 22:12
Машина умнее, чем вы думаете: 7 функций, которые изменят ваше вождение навсегда

Многие автомобилисты даже не догадываются, какие полезные опции уже есть в их машине. Владельцы автосалонов раскрыли самые неожиданные функции, скрытые в привычных авто.

Читать полностью » Автомеханик Сафронов: современные электронные коробки не требуют физического перемещения рычага вчера в 22:09
Тайны автомобильного прошлого: как простой зигзаг защищал коробку передач от поломок

Почему старые автоматы имели зигзагообразный тоннель, а современные обходятся без него, и как технологии полностью изменили управление трансмиссией.

Читать полностью » ВЦИОМ: 36% россиян регулярно садятся за руль, 51% имеют водительские права вчера в 21:53
Мужчины и женщины раскрываются за рулём: что скрывают привычки российских водителей

ВЦИОМ показал, кто и как водит в России, какие качества ценятся у водителей и как изменения в законах и медицине влияют на правила дорожного движения.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Учёные: короткие функциональные тренировки ускоряют обмен веществ и укрепляют мышцы
Авто и мото
Полировка лобового стекла оксидом церия снижает риск мутности и улучшает обзор
Спорт и фитнес
Упражнения для укрепления коленей — рекомендации ортопедов
Красота и здоровье
Юлия Романенко: гараж и рыбалка помогают мужчинам справляться со стрессом
Дом
Дизайнеры назвали главные ошибки, из-за которых интерьер теряет уют и стиль
Садоводство
Ландшафтный дизайнер Тереза Уоткинс: контейнеры позволяют выращивать цветы без сорняков и вредителей
Наука
Ученые из Сан-Паулу представили метод диагностики депрессии с помощью слюны
Садоводство
Защита ягод от птиц требует сеток, блестящих лент и шумовых отпугивателей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet