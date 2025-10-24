Возрождение Frontera: как Vauxhall намерен вернуть лидерство на британском рынке

В последние годы бренд Vauxhall столкнулся с падением продаж на британском рынке, что вынудило компанию предпринимать решительные шаги по возвращению на лидирующие позиции. Среди инициатив выделяется волна новых и обновлённых моделей, среди которых ключевое место занимает возвращение модели Frontera.

Возрождение легенды: модель Frontera

Возвращение Frontera — более крупной и более дешёвой альтернативы Mokka, стало главным шагом в стратегии Vauxhall. Ожидается, что эта модель, которая вернётся спустя почти 20 лет после снятия с производства оригинальной версии, будет пользоваться большой популярностью среди британских автолюбителей.

"Если продажи будут идти по плану, это может помочь Vauxhall догнать таких конкурентов, как Kia", — подчеркнул Стив Кэтлин, новый управляющий директор компании.

Фокус на розничных покупателях

Стив Кэтлин, который возглавил компанию в июне, сообщил, что одной из главных целей является восстановление продаж на британском рынке. Он намерен сделать акцент на индивидуальных покупателях, а не на продаже автомобилей в автопарки, как это было раньше. Важно отметить, что Vauxhall имеет уникальную позицию в Великобритании, и для достижения успеха необходимо активизировать работу дилерской сети.

"Моя цель — вернуть Vauxhall на пьедестал. Это не будет достигнуто в следующем году, но я верю, что в ближайшие несколько лет мы можем вернуть бренд на подиум", — заявил Кэтлин в интервью.

Стратегия маркетинга: акцент на Великобританию

Основной частью стратегии компании станет запуск маркетинговой кампании, ориентированной исключительно на Великобританию. Это означает, что вместо общей рекламы, созданной материнской компанией Opel, будет разработан целый ряд мероприятий, нацеленных на британского потребителя.

"Мы делаем что-то конкретное для Vauxhall, чтобы создать эмоциональную связь с покупателем", — сказал Кэтлин, добавив, что с помощью этих усилий бренд сможет укрепить свою позицию на рынке.

Восстановление спортивной составляющей

Ещё одним важным шагом стало возрождение суббренда GSE Performance, который начнёт свою работу с выпуска мощной версии Mokka. Ожидается, что эта модель привлечёт внимание поклонников спортивных автомобилей и добавит новый импульс в развитие модельного ряда.

"У Vauxhall отличная история на рынке горячих хэтчбеков", — отметил Стив Кэтлин. Он также добавил, что спортивные элементы дизайна могут быть перенесены на более доступные версии моделей, что сделает их более привлекательными для широкой аудитории.

Перспективы и вызовы

Хотя Vauxhall сталкивается с серьёзными вызовами на рынке, Кэтлин уверен, что новые инициативы помогут бренду вернуть себе место среди лидеров. Запуск модели Frontera, активизация дилерской сети и акцент на розничных покупателях могут стать важными шагами к восстановлению продаж и укреплению позиций Vauxhall на британском рынке.

Таблица: Сравнение моделей Vauxhall

Модель Тип авто Ожидаемая цена Особенности Frontera Внедорожник Средний сегмент Крупнее и дешевле Mokka Mokka Кроссовер Средний сегмент Спортивные элементы дизайна GSE Astra Хэтчбек Средний сегмент Новая версия с улучшенным дизайном

