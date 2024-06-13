Святой престол осознает важность поддержания дипломатических отношений с Российской Федерацией.



Эту точку зрения выразил монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе приема, посвященного Дню России в посольстве России при Ватикане.



Он выразил благодарность дипломатическому представительству за плодотворное сотрудничество.



Представитель Ватикана подчеркнул, что взаимоотношения с российским посольством базируются на стабильной основе, что достигается как за счет заинтересованности со стороны РФ, так и стремления Святого престола поддерживать диалог.



Он утверждает, что дипломатические связи требуют мостов, а не стен, и что изоляция не может являться эффективной стратегией.



Галлахер выразил признательность дипломатической миссии за бережное донесение позиции Святого престола до российских властей.



Посол Российской Федерации при Ватикане Иван Солтановский подчеркнул, что Ватикан в настоящее время остается одним из не многих мировых участников, выступающих за дипломатию, мир и диалог на основе взаимного уважения и учета интересов.



Он заявил, что Ватикан отличается способностью к слушанию и восприятию, не поддается временным обстоятельствам и придерживается независимой и миролюбивой позиции.



Российско-ватиканское общение, по его мнению, имеет свои сложности, но представляет особую ценность и должно служить примером взаимодействия по сложным вопросам — открыто и доверительно.



Кардинал Клаудио Гуджеротти, глава декастерии по делам восточных церквей, подтвердил, что со стороны Ватикана не будет изоляции.



Он подчеркнул свою готовность к диалогу, выразив при этом уверенность в желании продолжать тесные контакты.



Посольство РФ представило выставку фотографий католических храмов в России и православных церквей в Италии с целью подчеркнуть духовное и мировоззренческое единство католиков и православных.



Планируется, что данная экспозиция будет расширена и представлена в следующем юбилейном году христианства, который будет активно отмечаться в Риме.



В 2025 году исполнится 1700 лет с проведения первого Вселенского собора в Никее, что будет отмечено особым образом в ходе празднований.

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