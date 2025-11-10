Побывал во всех странах Европы — и назвал Ватикан худшей: причина ошарашила подписчиков

Путешественник и блогер Дрю Бински, побывавший во всех пятидесяти странах Европы — от Норвегии до Грузии, от Португалии до Эстонии, — неожиданно назвал Ватикан самой худшей страной для туристов. Своё мнение он объяснил на своём YouTube-канале, где поделился личными впечатлениями и аргументами, почему больше не планирует туда возвращаться.

Крошечная страна с мировой известностью

Ватикан — государство, занимающее менее половины квадратного километра в центре Рима. Несмотря на миниатюрные размеры и население всего около 800 человек, оно имеет всё необходимое для статуса суверенной страны: флаг, паспортную систему, валюту и даже место в ООН. Это центр католического мира, дом Папы Римского и одно из самых посещаемых мест на планете.

"Это Ватикан, самая маленькая страна в мире с населением 800 жителей. У них есть свои паспорта, флаг и валюта. Она расположена в Риме, но является независимой страной. Это потрясающе, мне нравятся памятники там", — сказал ютубер Дрю Бински.

Тем не менее, даже такая уникальность не спасла государство-город от того, чтобы оказаться на последнем месте в его рейтинге.

Почему Ватикан оказался на 50-м месте

Главная причина — масштаб и насыщенность. Путешественник отметил, что осмотреть Ватикан можно буквально за несколько часов. После этого, по его словам, возвращаться туда нет смысла: страна не предлагает ни разнообразных маршрутов, ни полноценного отдыха.

"Это место, которое вы посещаете всего на несколько часов. Очереди настолько жестокие, что приходите пораньше или покупайте билеты на быстрый проход, если хотите попасть в музеи", — пояснил блогер.

Бински сравнил посещение Ватикана с поездкой в Гранд-Каньон — впечатляюще, но достаточно одного раза. Кроме того, он отметил отсутствие отелей и инфраструктуры для ночёвки, ведь вся территория занята музеями, базиликой, административными зданиями и садами.

Что действительно стоит увидеть

Несмотря на критику, Дрю не отрицает историческую и культурную значимость Ватикана. Он советует хотя бы раз в жизни посетить главные достопримечательности:

Собор Святого Петра , поражающий масштабом и внутренним убранством. Именно здесь находится знаменитая "Пьета" Микеланджело — мраморная скульптура, считающаяся одним из высших достижений Ренессанса.

, где можно увидеть легендарную роспись потолка — "Страшный суд" и сцены из Книги Бытия, выполненные рукой Микеланджело. Музеи Ватикана, в которых собрана одна из крупнейших коллекций искусства в мире — от античных статуй до полотен Рафаэля и Караваджо.

Посещение всех экспозиций с гидом занимает несколько часов, и даже за это время удаётся увидеть лишь малую часть шедевров.

Сравнение: Ватикан и другие столицы веры

Город Страна Особенности Время на посещение Ватикан Италия Центр католицизма, резиденция Папы, музеи, капелла 3-4 часа Мекка Саудовская Аравия Главный объект паломничества мусульман Только для мусульман Иерусалим Израиль Священное место трёх религий, старый город 2-3 дня Лурд Франция Католический центр чудес и исцелений 1-2 дня

Как видно, Ватикан остаётся самым компактным, но при этом наименее "туристически гибким" среди религиозных столиц мира.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приезжать в Ватикан в разгар туристического сезона.

Последствие: многочасовые очереди, усталость и разочарование.

Альтернатива: планировать визит ранним утром или в низкий сезон (ноябрь-февраль).

Последствие: перегруз и поверхностные впечатления.

Альтернатива: выбрать только несколько ключевых локаций: собор, капеллу и музей.

А что если остаться в Риме?

Так как Ватикан находится прямо в сердце итальянской столицы, путешественники могут легко совместить паломничество с прогулками по Риму. Рядом находятся районы Прати и Трастевере — там удобно остановиться, чтобы исследовать Ватикан и насладиться итальянской кухней.

Из Великобритании долететь до Рима можно чуть больше чем за два часа, а стоимость перелёта туда-обратно начинается от £250. Метро довезёт до станции Ottaviano-San Pietro-Musei Vaticani - всего несколько минут пешком до главных ворот.

Плюсы и минусы визита

Плюсы Минусы Уникальная атмосфера и святыни Переполненность и очереди Культурная ценность и архитектура Нет возможности ночевать Простота добирания из Рима Высокая цена экскурсий

FAQ

Можно ли ночевать в Ватикане?

Нет, гостиниц на территории страны нет. Туристы размещаются в Риме.

Как избежать очередей?

Приобретайте билеты онлайн с доступом без очереди или приходите к открытию музеев.

Стоит ли ехать с детьми?

Да, но стоит учитывать длительное ожидание и большое количество посетителей.

Мифы и правда

Миф: Ватикан можно осмотреть за пять минут.

Правда: даже при хорошем темпе на посещение музеев и базилики уйдёт не менее трёх часов.

Правда: вход свободный, но очереди к достопримечательностям действительно длинные.

Правда: все гостиницы находятся только на территории Рима.

Интересные факты

Население Ватикана состоит почти полностью из священнослужителей и сотрудников Святого престола. Площадь государства — всего 0,44 км², это меньше среднего городского парка. У Папы Римского есть собственная армия — Швейцарская гвардия, основанная ещё в XVI веке.

Исторический контекст

Современный Ватикан возник в 1929 году после подписания Латеранских соглашений между Италией и Святым престолом. С тех пор это одно из самых независимых государств в мире, живущее по своим законам и традициям. Несмотря на размеры, Ватикан остаётся символом духовной власти и культурного наследия, притягивающим миллионы паломников ежегодно.