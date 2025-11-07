Без боли и ампутаций: в Волгограде открыли уникальный сосудистый центр

В Волгограде открылся специализированный Центр лечения критической ишемии нижних конечностей, созданный на базе отделения сосудистой хирургии Волгоградской областной клинической больницы № 1. Новый медицинский объект призван повысить качество помощи пациентам с тяжёлыми сосудистыми патологиями, включая осложнения, вызванные атеросклерозом и сахарным диабетом.

Новые возможности для пациентов региона

Центр рассчитан на 40 коек и оснащён современным оборудованием, позволяющим проводить сложнейшие операции и минимально инвазивные вмешательства. В его структуре — три операционные зала, рентгенэндоваскулярная служба и два ангиографа, используемых при операциях на магистральных артериях нижних конечностей.

Благодаря созданию такого подразделения, жители Волгограда и всей области смогут получать необходимое лечение без направления в федеральные клиники. Медицинская помощь предоставляется по полису обязательного медицинского страхования, что делает её доступной для всех нуждающихся пациентов.

Комплексный подход и междисциплинарная работа

Центр функционирует в тесной связке с региональными сосудистым и эндокринологическим центрами. Такой подход обеспечивает комплексное лечение пациентов, страдающих заболеваниями периферических сосудов, часто сопровождающимися нарушениями обмена веществ.

Специалисты отмечают, что своевременная диагностика и современные методы восстановления кровотока позволяют значительно снизить риск ампутаций и улучшить качество жизни больных. Использование ангиографов нового поколения помогает врачам точно определять зону поражения сосудов и минимизировать травматичность процедур.

Шаг вперёд в региональной медицине

Открытие Центра стало важным этапом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Волгоградской области. Новое подразделение позволит расширить возможности сосудистой хирургии, повысить эффективность профилактики осложнений и сделать лечение максимально адресным.

Проект реализован при поддержке региональных властей и Министерства здравоохранения области, что подчеркивает приоритетность направления по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в структуре здравоохранения региона.