Шесть часов на стуле и риск для сердца: сладкий союзник прячется в обычных продуктах

Малоподвижный образ жизни давно стал нормой — работа за компьютером, поездки за рулём, отдых на диване редко предполагают движение. Учёные всё чаще предупреждают, что длительное сидение отражается на состоянии сосудов даже у физически активных людей. Новое исследование показало, что привычные продукты могут помочь смягчить этот эффект. Об этом сообщает The Journal of Physiology (JP).

Сидячий образ жизни как фактор сосудистого риска

Современный ритм жизни почти неизбежно связан с длительным сидением. По данным исследований, молодые люди в среднем проводят в сидячем положении около шести часов в день. Это касается не только офисной работы, но и времени в транспорте, за просмотром сериалов или за чтением.

Учёные уже доказали, что такая нагрузка негативно влияет на состояние кровеносных сосудов. Даже кратковременное снижение их функции имеет значение для здоровья. Ранее было установлено, что уменьшение показателя дилатации плечевой артерии, опосредованной потоком, всего на 1 % связано с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 13 %. В эту группу входят инфаркты, инсульты и хронические болезни сердца, а также другие состояния, при которых ухудшается кровоснабжение тканей и повышается нагрузка на сосудистую стенку.

Подобные эффекты малоподвижности затрагивают не только сосуды, но и опорно-двигательный аппарат — врачи всё чаще связывают длительное сидение с болями в спине и снижением общей работоспособности, что подробно разбирается в материале о том, как сидячий образ жизни влияет на организм.

Что такое флаванолы и почему они важны

Флаванолы относятся к группе полифенольных соединений, которые содержатся в растительных продуктах. Их можно найти в чае, какао-бобах, фруктах, ягодах и орехах. Эти вещества давно изучаются в контексте сердечно-сосудистого здоровья и рассматриваются как один из факторов защиты эндотелия — внутреннего слоя сосудов.

Ранее исследования показывали, что флаванолы способны поддерживать работу сосудов в условиях умственной нагрузки и стресса. В этом контексте особый интерес вызывают напитки, которые люди употребляют ежедневно, включая зелёный чай, чья польза для сердца и концентрации внимания уже неоднократно становилась предметом научных публикаций, в том числе в материале о том, как зелёный чай поддерживает сердце.

"Сидим ли мы за рабочим столом, за рулём автомобиля, в поезде или на диване, читая книгу или смотря телевизор, мы все проводим много времени в сидячем положении. Даже если мы не двигаемся, мы всё равно подвергаем своё тело нагрузке", — объяснила доцент кафедры диетологии Катарина Рендейро из Бирмингемского университета.

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 40 здоровых молодых мужчин. Половина из них имела высокий уровень физической подготовки, остальные — более низкий. Такой подход позволил оценить, защищает ли тренированность от негативных последствий сидения.

Перед двухчасовым периодом непрерывного сидения участники получали один из двух напитков. Первая группа пила какао с высоким содержанием флаванолов — 695 мг на порцию. Вторая — напиток с минимальным количеством этих соединений, всего 5,6 мг.

Женщины в исследовании не участвовали, поскольку гормональные колебания в течение менструального цикла могут влиять на реакцию сосудов. Учёные отдельно подчеркнули, что этот аспект требует дальнейшего изучения.

Какие показатели оценивали специалисты

До и после сидячего периода исследователи измеряли функцию эндотелия в бедренной и плечевой артериях, скорость кровотока и сдвига крови, показатели артериального давления, а также уровень насыщения кислородом мышц ног.

Такой комплексный подход позволил зафиксировать изменения, которые не ощущаются субъективно, но могут иметь значение для долгосрочного сосудистого здоровья.

Что показали результаты

У участников, которые пили какао с низким содержанием флаванолов, наблюдалось ухудшение работы сосудов — как в руках, так и в ногах. Эти изменения сопровождались снижением кровотока, уменьшением оксигенации мышц и повышением диастолического давления. Примечательно, что одинаковые эффекты фиксировались у мужчин с разным уровнем физической подготовки.

Это указывает на то, что даже регулярные тренировки не полностью компенсируют негативное влияние длительного сидения.

Почему флаванолы сыграли ключевую роль

У группы, употреблявшей напиток с высоким содержанием флаванолов, ухудшения сосудистой функции зафиксировано не было. Скорость кровотока и показатели эндотелия оставались стабильными как в артериях рук, так и в сосудах ног.

"Важно отметить, что после употребления напитка с высоким содержанием флаванолов у участников как с высоким, так и с низким уровнем физической подготовки показатель FMD оставался таким же, как и до двухчасового сидения", — подчеркнул профессор Сэм Лукас из Бирмингемского университета.

Практическое значение выводов

Авторы исследования подчёркивают, что польза флаванолов для сосудов не зависит от уровня физической подготовки. Это делает такой подход универсальным и потенциально полезным для людей с разным образом жизни — от офисных сотрудников до тех, кто регулярно занимается спортом.

Сравнение источников флаванолов в рационе

Какао и тёмный шоколад обеспечивают более концентрированный источник флаванолов, но требуют умеренности из-за калорийности. Чай удобен для регулярного употребления в течение дня и легко вписывается в рабочий график. Фрукты и ягоды дают меньшие дозы, но дополняют рацион клетчаткой и витаминами.

Плюсы и минусы включения флаванолов

Добавление таких продуктов в рацион доступно и не требует радикальных изменений питания. Они хорошо сочетаются с принципами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания обмена веществ.

В то же время важно учитывать степень обработки продуктов и индивидуальные ограничения, связанные с кофеином или содержанием сахара.

Популярные вопросы о флаванолах и сидячем образе жизни

Как выбрать продукты с высоким содержанием флаванолов?

Предпочтение стоит отдавать натуральным и минимально обработанным вариантам.

Сколько таких продуктов нужно употреблять?

Даже умеренное и регулярное включение может дать эффект.

Что важнее — питание или активность?

Исследование показывает, что питание может дополнять физическую активность, но не заменять её полностью.