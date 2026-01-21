Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаванолы в рационе
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:54

Даже спорт не всегда спасает: тело тренируется, а сосуды сдаются — если не включить пищевую защиту

Какао и чай защитили сосуды мужчин при длительном сидении — Scientific Diet

Многочасовое сидение давно стало частью повседневной жизни — работа за компьютером, поездки в машине, отдых дома. При этом внешне безобидная привычка может незаметно подтачивать здоровье сосудов, даже у тех, кто регулярно занимается спортом. Учёные выяснили, что обычные продукты из повседневного рациона способны снизить этот риск. Об этом сообщает Scientific Diet.

Почему длительное сидение опасно для сосудов

Долгое пребывание в сидячем положении замедляет кровообращение и ухудшает работу кровеносных сосудов, особенно в нижних конечностях. Снижается способность артерий расширяться, кровь течёт медленнее, а ткани получают меньше кислорода. Подобные изменения связывают не только с усталостью и отёками, но и с ростом долгосрочных рисков для сердца. Врачи всё чаще обращают внимание на то, что сидячая работа может усиливать сосудистые проблемы так же заметно, как и другие факторы образа жизни, включая малоподвижный образ жизни.

Роль флаванолов в защите организма

Особый интерес исследователей вызвали флаванолы — природные соединения из группы полифенолов, которые содержатся в продуктах растительного происхождения. Они присутствуют в какао, чёрном и зелёном чае, яблоках, ягодах, сливах и орехах. Эти вещества давно изучаются в контексте поддержки сосудов: они помогают улучшать кровоток, снижают окислительный стресс и поддерживают эластичность артерий. Ранее их уже связывали с пользой для сердца, в том числе в рамках питания, где важную роль играет и регулярный завтрак с продуктами, богатыми антиоксидантами.

Как проходило исследование

Работа была опубликована в Journal of Physiology и включала 40 здоровых молодых мужчин. Половина участников регулярно занималась спортом, другая вела менее активный образ жизни. Перед тем как провести два часа сидя без движения, каждый из них выпивал какао-напиток — либо с высоким, либо с низким содержанием флаванолов. До и после эксперимента учёные оценивали скорость кровотока в руках и ногах, показатели артериального давления и уровень поступления кислорода в мышцы ног.

Что показали результаты

У мужчин, которые получили напиток с низким содержанием флаванолов, после двух часов сидения фиксировались признаки ухудшения сосудистой функции. Кровоток замедлялся, диастолическое давление повышалось, а насыщение мышц кислородом снижалось. Эти изменения наблюдались вне зависимости от уровня физической подготовки. В то же время у участников, выпивших какао с высоким содержанием флаванолов, подобных эффектов не выявили: их сосуды сохраняли нормальную реакцию даже после длительного сидения.

"Многочасовое сидение может казаться безобидным, но оно создаёт физиологический стресс для организма. Включение в рацион продуктов, богатых флаванолами, может стать простым способом поддержать здоровье сосудов", — объяснила руководитель исследования доктор Катарина Рендейру.

Практическое значение и дальнейшие планы

Авторы подчёркивают, что защитный эффект флаванолов проявлялся как у физически активных мужчин, так и у тех, кто редко занимается спортом. Это делает выводы исследования особенно важными для офисных работников и людей, которые много времени проводят сидя. В дальнейшем команда планирует расширить исследования и включить женщин, поскольку гормональные факторы могут влиять на реакцию сосудов. Пока же специалисты напоминают: сочетание рационального питания, продуктов с флаванолами и регулярных коротких перерывов на движение остаётся одним из самых доступных способов поддержать здоровье сердца и сосудов.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

