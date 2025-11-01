Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилая пара в путешествии
Пожилая пара в путешествии
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:15

Мозг стареет тайно: учёные нашли связь между жёсткими сосудами и разрушением нервов

Alzheimer's & Dementia: жесткие артерии ухудшают память и обработку информации без симптомов деменции

Новое исследование, опубликованное в авторитетном журнале Alzheimer's & Dementia, раскрывает важную связь между здоровьем сосудов и работой мозга в пожилом возрасте. Ученые выяснили, что повышенная жесткость артерий может быть связана с повреждением нервных волокон головного мозга, даже если человек еще не ощущает проблем с памятью и мышлением.

Масштабное исследование когнитивного здоровья

В рамках масштабного клинического проекта IGNITE специалисты проанализировали данные 570 пожилых участников, которые на момент исследования не жаловались на память или мышление. Целью работы было выявление связи между жесткостью артерий и ранними, еще не заметными для самого человека симптомами повреждений мозга.

Особое внимание исследователи уделили пониманию того, как состояние сосудов влияет на когнитивные функции — способность запоминать, обрабатывать информацию и быстро реагировать.

Белок-маркер, который рассказывает о здоровье мозга

Ключевым объектом исследования стал белок крови под названием нейрофиламент легкой цепи (NfL). Уровень этого белка естественным образом повышается с возрастом, но когда этот процесс идет слишком быстро и достигает избыточно высоких значений, это служит тревожным сигналом.

"Когда этот процесс идёт слишком быстро и достигает избыточно высоких значений, это указывает на разрушение нервных клеток", — отмечают исследователи.

По сути, NfL работает как индикатор повреждения нервной системы — чем его больше в крови, тем активнее происходит разрушение нервных клеток.

Как измеряли здоровье сосудов

Чтобы оценить состояние артерий участников, ученые использовали современную методику измерения скорости пульсовой волны. Этот метод позволяет рассчитать, с какой скоростью кровь движется от сердца к ногам.

Принцип прост: чем выше жесткость сосудов, тем слабее они гасят удары сердца. Это создает дополнительную нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему и, что особенно важно, снижает стабильность кровоснабжения мозга и других органов.

Тревожные результаты: связь сосудов и когнитивных функций

Исследование показало четкую закономерность: у участников с более жесткими артериями результаты когнитивных тестов были значительно слабее. Особенно страдали три ключевые области:

  1. Эпизодическая память - способность вспоминать конкретные события и переживания

  2. Оперативная память - возможность хранить и применять информацию в реальном времени

  3. Скорость обработки данных - быстрота реакций мозга

Наиболее серьезные проблемы были выявлены у людей, которые сочетали в себе два фактора риска: высокий уровень белка NfL и повышенную жесткость сосудов.

Сравнение факторов риска когнитивных нарушений

Фактор риска Механизм влияния на мозг Возможность контроля
Жесткость артерий Ухудшает стабильность кровоснабжения мозга Умеренная (через образ жизни и medication)
Высокий уровень NfL Показывает активное разрушение нервных клеток Ограниченная (маркер, а не причина)
Возраст Естественное старение всех систем организма Неизменяемый фактор
Генетическая предрасположенность Наследственные особенности метаболизма Неизменяемый, но можно компенсировать

Практические шаги для сохранения здоровья сосудов и мозга

Поддержание эластичности артерий — это не только вопрос здоровья сердца, но и забота о когнитивных функциях в пожилом возрасте. Вот что можно делать уже сегодня:

  1. Регулярная физическая активность. Аэробные упражнения — ходьба, плавание, велосипед — помогают поддерживать эластичность сосудов. Даже 30 минут умеренной активности в день могут значительно улучшить состояние артерий.

  2. Средиземноморская диета. Оливковое масло, рыба, овощи, фрукты и орехи содержат антиоксиданты и противовоспалительные компоненты, которые защищают сосуды от повреждений.

  3. Контроль артериального давления. Регулярно измеряйте давление и при его повышении обращайтесь к врачу. Гипертония — один из главных факторов, ускоряющих жесткость артерий.

  4. Отказ от курения. Никотин повреждает внутреннюю выстилку сосудов и ускоряет их старение. Отказ от курения — один из самых эффективных способов сохранить здоровье артерий.

  5. Управление стрессом. Хронический стресс повышает уровень кортизола, который негативно влияет на сосуды. Медитация, йога, достаточный сон помогают снизить этот эффект.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят, что улучшение эластичности артерий действительно замедляет когнитивное старение, это может изменить подход к профилактике возрастных изменений мозга. Если окажется, что специальные программы по тренировке сосудов могут отсрочить наступление деменции, это откроет новые возможности для сохранения ясности ума в пожилом возрасте.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

С какого возраста нужно начинать следить за здоровьем сосудов?
Специалисты рекомендуют обращать внимание на здоровье сосудов уже после 30-35 лет. Именно в этом возрасте могут начаться первые изменения, которые проявятся через десятилетия. Регулярная проверка артериального давления и уровня холестерина должна стать привычкой с молодого возраста.

Можно ли улучшить эластичность уже жестких артерий?
Исследования показывают, что некоторые изменения могут быть обратимыми, особенно на ранних стадиях. Регулярная физическая активность, здоровое питание, контроль давления и отказ от курения могут улучшить состояние сосудов даже в пожилом возрасте.

Как часто нужно проверять уровень белка NfL?
Пока этот тест не входит в рутинную клиническую практику и используется в основном в научных исследованиях. В будущем, при наличии доступных методов, его могли бы рекомендовать людям с факторами риска когнитивных нарушений для регулярного мониторинга.

Три интересных факта о связи сосудов и мозга

  1. Мозг — чемпион по кровоснабжению. Несмотря на то что мозг составляет всего 2% от массы тела, он получает 15-20% всего кровотока, что подчеркивает его зависимость от качества кровоснабжения.

  2. Гемато-энцефалический барьер. Специальный механизм защищает мозг от вредных веществ, но он же делает нервные клетки особенно чувствительными к перебоям в поставках кислорода и питательных веществ.

  3. Микроскопические сосуды. Каждая нервная клетка окружена сетью капилляров, и повреждение этих мельчайших сосудов может нарушить питание нейронов задолго до появления заметных симптомов.

Исторический контекст

Связь между здоровьем сосудов и работой мозга подозревалась еще в древности — Авиценна и другие врачи прошлого отмечали, что "затвердение сосудов" приводит к ослаблению памяти. Однако научное изучение этой связи началось лишь в XX веке. В 1970-х годах появились первые исследования, показавшие связь между артериальной жесткостью и когнитивными нарушениями. Настоящий прорыв произошел в последние десятилетия с развитием методов нейровизуализации и молекулярной диагностики, позволяющих обнаруживать изменения в мозге до появления клинических симптомов. Современное исследование, опубликованное в Alzheimer's & Dementia, продолжает эту традицию, подводя научную базу под интуитивные догадки врачей прошлого и открывая новые возможности для ранней профилактики когнитивного старения.

