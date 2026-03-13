Генетика говорит громче привычек: как сидячая работа ускоряет развитие варикозной болезни вен

Варикозная болезнь вен часто начинается незаметно из-за наследственных изменений стенки сосудов и нарушения работы клапанов, но повседневные привычки, такие как длительная сидячая работа, существенно ускоряют развитие симптомов и венозной недостаточности. Генетическая предрасположенность приводит к расширению вен под действием гравитации и давления крови, а статические нагрузки усугубляют застой, нарушая нормальный ток жидкости по законам физики гидродинамики. Флебологи подчеркивают, что биохимия коллагена в стенках вен играет ключевую роль в эластичности сосудов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, генетические факторы определяют расширение вен и сбой клапанного аппарата, приводя к венозной недостаточности. Длительное сидение не вызывает болезнь, но провоцирует ее прогрессирование. Это связано с антропологическими адаптациями человека к прямохождению, где гравитация усиливает нагрузку на нижние конечности.

"В основе варикоза все-таки лежат генетические изменения, из-за которых вены расширяются, а клапанный аппарат перестает полноценно работать. Длительная сидячая работа или другие статические нагрузки не являются первопричиной заболевания, но могут усугублять ситуацию. В таких условиях венозная недостаточность может развиваться быстрее", — объяснила врач хирург-флеболог Юсуповской больницы, к. м. н. Елена Смирнова.

Для профилактики врач рекомендует каждые 1-2 часа выполнять разминку: вращать стопу, тянуть носок, вставать и ходить, а также вытягивать ноги под столом, избегая углов в суставах и обеспечивая гидратацию для снижения тромбориска. Обращаться к флебологу стоит при сосудистых звездочках, отеках, тяжести, усталости или судорогах в ногах. Ультразвуковое исследование позволяет выявить проблему на ранней стадии, предотвращая осложнения.