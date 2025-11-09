Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 0:14

Понял, что вейпы — не безвредны: что происходит с организмом на самом деле

Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды

Мода на электронные сигареты захватила подростков и молодых людей, но за внешней безвредностью скрывается серьёзная угроза здоровью. Главный врач "Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков в эфире "Радио Крым" рассказал, чем на самом деле опасны вейпы и почему их использование не имеет ничего общего с безопасной альтернативой табаку.

Как вейпы влияют на организм

Мещеряков отметил, что опасность представляют не только никотин, но и химические вещества, входящие в состав жидкостей для вейпов — глицерин, ароматизаторы и тяжёлые металлы. При нагревании они распадаются на токсичные соединения, которые проникают в лёгкие и сосуды.

"Вред организму наносит не только никотин, но и другие компоненты жидкости — глицерин, ароматизаторы и множество других веществ, в том числе тяжёлые металлы. Попадая в организм, они оседают и повреждают альвеолы, ухудшая работу лёгких", — отметил врач Владимир Мещеряков.

Эти вещества нарушают работу дыхательной системы, разрушают стенки сосудов и повышают нагрузку на сердце.

Болезни, вызванные курением вейпов

По данным медицинских исследований, курильщики вейпов и традиционных сигарет в 2,5-3 раза чаще страдают от инфарктов и инсультов, чем некурящие. Особенно высок риск онкологических заболеваний - от рака лёгких до опухолей полости рта, шейки матки и кишечника.

"90% заболевших раком лёгкого — курильщики. При этом курение табака и никотин могут вызывать рак практически любой локализации: молочной железы, шейки матки, прямой кишки, ротовой полости, губ и языка. Наиболее часто встречается рак лёгкого", — подчеркнул эксперт.

Почему молодёжь особенно уязвима

Электронные сигареты часто позиционируются как "лёгкий старт" или "меньшее зло", из-за чего подростки начинают их использовать раньше, чем осознают зависимость. Однако именно в молодом возрасте мозг наиболее чувствителен к никотину. Он влияет на нервные связи, ухудшает концентрацию и память.

Кроме того, семейные привычки играют огромную роль.

"Семейная привычка курения у родителей существенно увеличивает вероятность того, что ребёнок начнёт курить сам", — отметил Мещеряков.

Как курение вейпов разрушает лёгкие

Фактор воздействия Механизм вреда Последствие
Никотин Сужает сосуды, повышает давление Гипертония, аритмия
Глицерин и ароматизаторы Разрушают альвеолы Снижение дыхательной функции
Тяжёлые металлы Оседают в тканях Риск онкологических заболеваний
Углекислые газы и смолы Нарушают обмен кислорода Хроническая гипоксия

Как формируется зависимость

Никотин вызывает мгновенный выброс дофамина, который мозг воспринимает как удовольствие. Со временем этот эффект ослабевает, и человек вынужден увеличивать дозу. При этом психологическая зависимость формируется даже без осознания: курильщик привыкает к самому процессу — звуку, жестам, ощущению пара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Считать вейп безвредным Формирование зависимости Использовать программы отказа от никотина
Курить для снятия стресса Увеличение тревожности Дыхательные практики, спорт
Курить "без никотина" Воздействие токсинов жидкости Отказ от любых парогенераторов

Профилактика и ответственность

Мещеряков подчеркнул, что борьба с вейпами — это не только медицинская, но и социальная задача. Необходимо развивать систему профилактики и информирования, особенно среди подростков.

"Стоит задача всего здравоохранения — профилактика хронических неинфекционных заболеваний, и вейпы здесь как один из составляющих факторов риска их возникновения", — добавил Владимир Мещеряков.

Родителям рекомендуется разговаривать с детьми, объясняя вред вейпов и не создавая иллюзии "безопасного курения". Пример взрослых в семье остаётся главным фактором влияния.

Блок FAQ

1. Вейпы действительно безопаснее обычных сигарет?
Нет. Состав жидкости для вейпа содержит десятки химических веществ, которые при нагревании выделяют токсичные соединения.

2. Можно ли бросить курить с помощью вейпа?
Нет. Вейп не помогает избавиться от зависимости — он лишь меняет форму её проявления.

3. Что будет, если подросток курит "безникотиновый" вейп?
Даже без никотина при вдыхании пара в организм попадают ароматизаторы, пропиленгликоль и тяжелые металлы — всё это раздражает слизистые и влияет на лёгкие.

Мифы и правда о вейпах

Миф: Пар безопаснее дыма.
Правда: При нагревании жидкость выделяет канцерогены и токсины, в том числе формальдегид и ацетальдегид.

Миф: Безникотиновые жидкости не вредят.
Правда: Они содержат химические ароматизаторы и глицерин, которые разрушают слизистую дыхательных путей.

Миф: Молодым людям курение вейпа не повредит.
Правда: Подростковый мозг особенно чувствителен к никотину и токсинам — вред в этом возрасте выше, чем у взрослых.

