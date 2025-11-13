Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:53

Петербург против вейпов: сенатор предложил радикальные меры

Сенатор Кутепов предложил ограничить продажу вейпов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге предложили полностью запретить продажу вейпов, что может сделать город первым регионом России с таким ограничением. Инициатива прозвучала на заседании городского парламента от представителя региона в Совете Федерации Андрея Кутепова, который представил отчет о проделанной работе.

Новая инициатива: Петербург — пилотный регион для запрета вейпов

Во время обсуждения сенатор подчеркнул, что вопрос об ограничении распространения устройств для вдыхания пара приобрел особую актуальность в связи с ростом числа подростков, употребляющих никотинсодержащие смеси.

"Знаю об этой проблеме не понаслышке и прилагаю все усилия для того, чтобы в Санкт-Петербурге мы первыми ограничили продажу данной продукции", — заявил Андрей Кутепов.

По его словам, уже предприняты меры по постепенному ограничению оборота вейпов, включая:

  • запрет на продажу несовершеннолетним;
  • ограничение реализации никотинсодержащей продукции с ароматизаторами и добавками;
  • запрет на открытую выкладку таких товаров;
  • запрет на продажу вейпов в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также в метро.

Проблема нелегальной торговли

Несмотря на ужесточение законодательства, продажа вейпов в Петербурге продолжается, нередко в ларьках и павильонах, расположенных в самых оживленных местах.

Примером стала торговая точка на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, на которую жители города уже второй год подают жалобы, требуя закрытия. Однако ларек продолжает работу.

"Без полного запрета бороться с такой торговлей довольно сложно", — отметил Кутепов, подчеркнув, что необходимо вводить радикальные меры на уровне региона и страны.

Федеральная перспектива

Как сообщил сенатор, в Госдуме уже рассматривается законопроект, запрещающий продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта — документ был принят в первом чтении 21 октября.

В ближайшее время парламентарии планируют обсудить единые подходы к запрету продажи вейпов по всей России, чтобы сформировать национальную политику борьбы с никотиновыми устройствами.

Контекст: борьба с мифом о "безопасности"

С декабря 2024 года в стране введен запрет на продажу бестабачных смесей несовершеннолетним, однако взрослым они по-прежнему доступны. При этом, по словам сенатора, в обществе сохраняется миф о меньшем вреде вейпов по сравнению с обычными сигаретами, хотя медики фиксируют рост заболеваний дыхательной системы у подростков.

