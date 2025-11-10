Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вейп
Вейп
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:17

Женщины против пара: опрос показал, кто активнее всего поддержал запрет вейпов

Опрос SuperJob показал, что большинство пермяков выступают за запрет вейпов

В Перми подавляющее большинство жителей — 73% - поддержали запрет на продажу вейпов. Такие данные опубликовал сервис SuperJob по итогам проведённого опроса.

"Запрет на продажу вейпов поддерживают 73% жителей Перми. Главными аргументами сторонников запрета стали вред для здоровья и химический состав вейпов", — отмечается в исследовании.

Почему пермяки "за" запрет

Большинство респондентов считают, что электронные сигареты представляют серьёзную угрозу здоровью, особенно для подростков. Среди аргументов чаще всего назывались:

  • высокий риск никотиновой зависимости;

  • неизвестный химический состав жидкостей;

  • отсутствие полноценного контроля за качеством продукции.

Кто против и почему

Против введения запрета высказались всего 6% участников опроса. Они отмечают, что вейпы не оставляют запаха и дыма, а запрет, по их мнению, может лишь вытолкнуть рынок в тень и привести к росту нелегальной торговли.
Ещё 11% жителей заявили, что вопрос курения — это личный выбор каждого человека.

Кто чаще поддерживает ограничения

По данным исследования, женщины поддерживают запрет чаще мужчин - 77% против 69%. Самый высокий уровень одобрения отмечен у жителей в возрасте 35-45 лет (80%) и у пермяков с доходом от 150 тысяч рублей в месяц - среди них доля сторонников запрета достигает 82%.

Эксперты отмечают, что результаты опроса отражают общероссийскую тенденцию: отношение к вейпам становится всё более настороженным, особенно после обсуждения инициативы полного запрета их продажи в стране.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ленинском районе Челябинска прошёл рейд полиции по контролю за нахождением подростков ночью сегодня в 2:26
Ночной Челябинск под контролем: полиция проверила, как подростки соблюдают закон

В Челябинске полиция ночью проверила, соблюдают ли подростки запрет на пребывание на улице без взрослых. Как прошёл рейд и зачем он проводится — в материале.

Читать полностью » Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря 2025 года сегодня в 1:16
Когда чудо прибывает по расписанию: в Екатеринбург идёт Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря — волшебный состав с приёмной, сценой и вагоном Снежной Королевы подарит праздник детям и взрослым.

Читать полностью » На форуме сегодня в 1:08
Не только фронт, но и семья: бойцам СВО хотят помочь в поисках спутницы жизни

На форуме «Патриоты Урала» предложили создать брачное агентство для участников СВО, чтобы помочь бойцам после возвращения с фронта обрести семью и поддержку.

Читать полностью » Малоимущие, ветераны и инвалиды могут обратиться за бесплатной помощью в Свердловской области сегодня в 0:26
Юрист без счёта и чека: в Свердловской области открылся путь к бесплатной защите прав

Малоимущие, ветераны, родители и пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь в Свердловской области — рассказываем, кому и как это доступно.

Читать полностью » Сборная Свердловской области выиграла восемь золотых медалей на чемпионате мира по самбо вчера в 23:57
Свердловская восьмёрка покорила мир: самбисты превратили турнир в парад побед

Восемь свердловских самбистов совершили невозможное — каждая из их поездок на чемпионат мира в Кыргызстан завершилась золотом. Как им это удалось?

Читать полностью » В Челябинской области построено более 8700 частных домов в 2025 году — как правильно начать строительство 08.11.2025 в 18:16
Как не запутаться в бумагах: всё, что нужно для строительства собственного дома в Челябинской области

Челябинцы активно строят собственные дома. Узнайте, какие документы вам потребуются для начала строительства, и как правильно оформить все этапы.

Читать полностью » В Свердловской области с 23:00 до 08:00 запрещены шумные работы — как действовать при нарушении 08.11.2025 в 17:56
Когда в Свердловской области нельзя шуметь: закон, который защитит ваш покой

В Свердловской области установлены строгие правила по шуму в определённые часы. Нарушителям грозят штрафы. Узнайте, когда можно шуметь, а когда — нет.

Читать полностью » Рыболовы Свердловской области готовятся к зимнему сезону — лучшие водоемы для рыбалки 08.11.2025 в 16:16
Зимняя рыбалка в Свердловской области: рыболовы выбирают лучшие места для ловли

Свердловские рыбаки готовятся к зимнему сезону. Узнайте, где в регионе можно ловить рыбу зимой: от Белоярского водохранилища до реки Исеть.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Здесь к гостям относятся как к родным – почему туристы влюбляются в Сербию с первой поездки
Культура и шоу-бизнес
Никто не ожидал такого поворота: 5 сериалов, где каждое мгновение может шокировать
Наука
Моделирование сельскохозяйственных систем повышает урожайность — Барат Рагхаван
Питомцы
Просто изменила одно правило в кормлении — и собака стала активнее: как правильно кормить любимца
Красота и здоровье
Частое использование антисептиков может привести к сухости и раздражению кожи — Андрей Дорохов
Садоводство
Мечтала о мяте в саду — и вот что получилось, следуя этим простым советам
Дом
Как сохранить мягкие игрушки в идеальном состоянии: от выбора до регулярной чистки и хранения
Красота и здоровье
Закрыла овощи на зиму, как всегда — а потом вся семья оказалась в больнице
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet