Женщины против пара: опрос показал, кто активнее всего поддержал запрет вейпов
В Перми подавляющее большинство жителей — 73% - поддержали запрет на продажу вейпов. Такие данные опубликовал сервис SuperJob по итогам проведённого опроса.
"Запрет на продажу вейпов поддерживают 73% жителей Перми. Главными аргументами сторонников запрета стали вред для здоровья и химический состав вейпов", — отмечается в исследовании.
Почему пермяки "за" запрет
Большинство респондентов считают, что электронные сигареты представляют серьёзную угрозу здоровью, особенно для подростков. Среди аргументов чаще всего назывались:
-
высокий риск никотиновой зависимости;
-
неизвестный химический состав жидкостей;
-
отсутствие полноценного контроля за качеством продукции.
Кто против и почему
Против введения запрета высказались всего 6% участников опроса. Они отмечают, что вейпы не оставляют запаха и дыма, а запрет, по их мнению, может лишь вытолкнуть рынок в тень и привести к росту нелегальной торговли.
Ещё 11% жителей заявили, что вопрос курения — это личный выбор каждого человека.
Кто чаще поддерживает ограничения
По данным исследования, женщины поддерживают запрет чаще мужчин - 77% против 69%. Самый высокий уровень одобрения отмечен у жителей в возрасте 35-45 лет (80%) и у пермяков с доходом от 150 тысяч рублей в месяц - среди них доля сторонников запрета достигает 82%.
Эксперты отмечают, что результаты опроса отражают общероссийскую тенденцию: отношение к вейпам становится всё более настороженным, особенно после обсуждения инициативы полного запрета их продажи в стране.
