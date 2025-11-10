Женщины против пара: опрос показал, кто активнее всего поддержал запрет вейпов

В Перми подавляющее большинство жителей — 73% - поддержали запрет на продажу вейпов. Такие данные опубликовал сервис SuperJob по итогам проведённого опроса.

"Запрет на продажу вейпов поддерживают 73% жителей Перми. Главными аргументами сторонников запрета стали вред для здоровья и химический состав вейпов", — отмечается в исследовании.

Почему пермяки "за" запрет

Большинство респондентов считают, что электронные сигареты представляют серьёзную угрозу здоровью, особенно для подростков. Среди аргументов чаще всего назывались:

высокий риск никотиновой зависимости;

неизвестный химический состав жидкостей;

отсутствие полноценного контроля за качеством продукции.

Кто против и почему

Против введения запрета высказались всего 6% участников опроса. Они отмечают, что вейпы не оставляют запаха и дыма, а запрет, по их мнению, может лишь вытолкнуть рынок в тень и привести к росту нелегальной торговли.

Ещё 11% жителей заявили, что вопрос курения — это личный выбор каждого человека.

Кто чаще поддерживает ограничения

По данным исследования, женщины поддерживают запрет чаще мужчин - 77% против 69%. Самый высокий уровень одобрения отмечен у жителей в возрасте 35-45 лет (80%) и у пермяков с доходом от 150 тысяч рублей в месяц - среди них доля сторонников запрета достигает 82%.

Эксперты отмечают, что результаты опроса отражают общероссийскую тенденцию: отношение к вейпам становится всё более настороженным, особенно после обсуждения инициативы полного запрета их продажи в стране.