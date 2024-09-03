Камила Валиева стала студенткой МГУСиТ

Российская фигуристка Камила Валиева стала студенткой первого курса Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ). Она выступила перед студентами.
Аудитории Валиеву представили как олимпийскую чемпионку Пекина-2022, хотя официально она лишена всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года, пишет "СЭ".
"Дорогие первокурсники, я с особым волнением обращаюсь к вам. Вы стоите на пороге новой жизни, яркой, насыщенной, студенческой жизни в МГУСиТ. Это, конечно, новые возможности — от ваших знаний, таланта и упорства зависит будущее нашего спорта", — поздравила студентов Камила.
Видео ее выступления опубликовано в Telegram-канале вуза. Ранее директор ЦСО "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что Камила Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале.
Напомним, что в этом году спортсменка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года с 25 декабря 2021 года.
Фото: commons. wikimedia.org/Sandro Halank, Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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