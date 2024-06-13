Сбербанк заявляет о стабильном спросе на валюту со стороны клиентов, не отмечая всплеска интереса к покупке долларов и евро. Текущий спрос находится на уровне среднедневных показателей и не выходит за рамки обычного, — Сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Банк России объявил, что операции с американской и европейской валютами будут проводиться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться данные банковской отчетности и сведения, поступающие от электронных платформ внебиржевых торгов.
Ранее США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), которые привели к тому, что с 13 июня биржа прекратила торги долларом и евро.
К приостановке торгами иностранными валютами Московская биржа была готова еще зимой 2023 года. Тогда она представила план действий на этот случай
Фото: U.S. Department of State
Столтенберг избежал ответа о нанесении ударов по РФ
Глава НАТО Йенс Столтенберг избежал прямого ответа на вопросы журналистов о возможности разрешить Украине применять западные истребители F-16 для атак на территорию России, однако подчеркнул, что Киев имеет право самообороны, включая нанесение ударов по военным объектам в РФ.
В Великобритании медсестру уволили из-за "кражи" двух таблеток от головной боли на смене
Медсестра из Ливерпуля была уволена и временно отстранена от медицинской практики на шесть месяцев с наложением штрафа в 144 фунта за то, что без разрешения взяла две таблетки парацетамола из аптеки больницы для облегчения головной боли.
В "МегаФоне" протестировали функции российского смартфона "Р-ФОН"
В лаборатории "МегаФон" были проведены тесты российского смартфона "Р-ФОН", предназначенного для скорого выхода на рынок.
Dental Research: пародонтит значительно увеличивает риск инсульта в возрасте до 50 лет
Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета и опубликованное в журнале Dental Research, показало, что пародонтит, воспаление тканей, окружающих зубы, значительно увеличивает риск инсульта у людей моложе 50 лет.