Сбербанк заявляет о стабильном спросе на валюту со стороны клиентов, не отмечая всплеска интереса к покупке долларов и евро. Текущий спрос находится на уровне среднедневных показателей и не выходит за рамки обычного, — Сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Банк России объявил, что операции с американской и европейской валютами будут проводиться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться данные банковской отчетности и сведения, поступающие от электронных платформ внебиржевых торгов.

Ранее США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), которые привели к тому, что с 13 июня биржа прекратила торги долларом и евро.

К приостановке торгами иностранными валютами Московская биржа была готова еще зимой 2023 года. Тогда она представила план действий на этот случай

Фото: U.S. Department of State