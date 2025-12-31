Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 8:53

Безумие в одном флаконе: валерьянка дарит коту эйфорию, за которой прячется опасный перекос

Валериана вызвала возбуждение и активность у кошек — ветеринары

Запах валерианы у многих кошек вызывает резкую и порой неожиданную реакцию — от бурной активности до состояния, похожего на эйфорию. Владельцы часто воспринимают это как безобидную особенность, не задумываясь о механизмах и возможных последствиях. Между тем влияние растения на организм питомца гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает Crave.

Почему валериана так привлекает кошек

Валериана — это многолетнее лекарственное растение, наиболее известным и изученным видом которого считается Valeriana officinalis. Именно его используют в медицине и фармакологии благодаря высокой концентрации активных веществ. Основная их часть сосредоточена в корнях и корневищах, тогда как листья и цветки почти не оказывают выраженного воздействия.

Ключевую роль в реакции кошек играет актинидин — соединение, сходное по действию с непеталактоном из кошачьей мяты. Он стимулирует обонятельные рецепторы и напрямую воздействует на лимбическую систему мозга, связанную с эмоциями и инстинктивным поведением. Подобные реакции укладываются в общую картину врождённых механизмов, которые лежат в основе охотничьего инстинкта у котят.

Что происходит с организмом кота при контакте с валерьянкой

Когда кошка чувствует запах валерианы, активные вещества запускают цепочку нейрохимических реакций. Мозг воспринимает их как сигналы сильного интереса, схожие с действием феромонов. Для большинства питомцев эффект носит возбуждающий характер и продолжается недолго, после чего поведение постепенно нормализуется.

При этом важно учитывать индивидуальные различия: одни животные реагируют бурно, другие — почти равнодушно. Это связано с особенностями восприятия запахов и общей чувствительностью нервной системы, которая также влияет на поведение кошек в ночное время.

Формы валерианы и степень их воздействия

В быту кошки чаще всего сталкиваются не с самим растением, а с его производными. Сухой корень отличается высокой концентрацией активных веществ и в чистом виде животным не используется. Настойки действуют быстрее и ярче, но из-за содержания спирта считаются потенциально опасными и не должны применяться для питомцев.

Аптечные таблетки и капсулы для людей содержат вспомогательные компоненты, которые могут быть вредны для кошек или искажать действие самого экстракта. Поэтому для животных допустимы только специализированные ветеринарные средства и исключительно по рекомендации врача.

Возможные риски и побочные эффекты

При умеренном и редком воздействии валериана обычно не вызывает токсических реакций и не формирует зависимости. Однако избыток может привести к перевозбуждению, нарушению сна и временным изменениям поведения. У отдельных животных возможны реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, включая рвоту или диарею, что связано с индивидуальной чувствительностью.

Осознанный подход и отказ от самостоятельных экспериментов помогают избежать нежелательных последствий и сохранить здоровье питомца. Валериана не является игрушкой или способом развлечения, а потому требует осторожного отношения и понимания её действия.

