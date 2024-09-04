Футболист Рафаэль Мир арестован по подозрению в изнасиловании

Нападающий ФК "Валенсия" Рафаэль Мир арестован по подозрению в изнасиловании. Его задержала полиция Испании.



Его обвиняют в изнасиловании двух женщин в возрасте 25 лет в собственном доме в Валенсии. В преступлении был замешан еще один мужчина, которого тоже арестовали.



Жертвы насилия подали заявления в полицию, им даже потребовалась госпитализация, сообщает РБК Спорт.



Этим летом 27-летний Рафаэль Мир стал играть за "Валенсию". Его до конца сезона арендовали у "Севильи".



За четыре матча этого сезона Мир сделал одну голевую передачу.

Фото: dvidshub.net/Petty Officer 1st Class matthew leistikow.