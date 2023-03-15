Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

В Telegram-канале "Горячие Точки" выложи несколько интервью с родственниками погибших героев, с оружием в руках защищавших интересы Родины. Они обратились к руководству Минобороны России с призывом выдать заслуженные их близкими в тяжелых боях медали.

"Прошу вас проявить уважение к погибшим и выдать награды, так как эти награды будут передаваться дальше из поколения в поколение. Наша семья должна помнить, что это наш герой. Нам бы хотелось, чтобы эта награда была в нашей семье", — заявила супруга погибшего.

Семьям "вагнеровцев" объяснили, что "Оркестр" подал документы для награждения государственными медалями, но из-за возникших сложностей получить их вовремя не получится.

Мать героически погибшего бойца обратилась к руководству страны с призывом выдать им полагающееся, поскольку эти медали будут им напоминать о детях, отдавших долг своей стране:

"Я хочу высказать своей мнение, потому что это важно для меня, как для матери, как для других матерей, сестер, братьев. Эти награды наши сыновья заслужили. Они пошли отстаивать нашу Россию, нашу Родину. Последние слова моего сына были: "Мама, я хочу отдать долг Родине". Поэтому я прошу правительство, проявите уважение к родителям, и пусть награды дойдут до нас, до матерей. Мы гордимся своими сыновьями, и мы будем гордиться".

Родственникам передали медали от ЧВК "Вагнер", но государственные награды они так и не получили из-за банальной бюрократии.

Другая женщина, мать погибшего, обратилась к президенту страны с вопросом по поводу процветающей бюрократии, которая не позволяет ей и другим семьям получить заслуженные сыном награды":

"Уважаемый Владимир Владимирович, почему наши дети из-за бюрократии чиновников и непонимания происходящего на передовой этими же государственными служащими не награждаются государственными наградами, которые они заслужили, по праву отдав свои жизни за нашу Родину?"

Вдовы и матери погибших бойцов выразили надежду на то, что справедливость восторжествует и государство не забудет своих защитников, отдавших свои жизни жизнь, отстаивая интересы страны.

Это не первые случаи, когда настоящие патриоты России оказываются забытыми. Ранее родственники погибших бойцов ЧВК "Вагнер" уже обращались к руководству государства с жалобами на бюрократию и попустительство чиновников, не позволяющие им получить заслуженные их родными награды.