Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пылесос
Пылесос
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 9:21

Пылесос портит воздух в квартире? Значит, вы забыли про одну деталь

Эксперты рассказали, как избавиться от затхлого запаха из пылесоса при помощи прочистки шланга

Пылесос создан, чтобы делать воздух чище, но иногда он сам становится источником неприятного запаха. Включаешь прибор — и вместо аромата свежести в квартире витает дух пыли, сырости или даже гари. Хорошая новость: чаще всего проблема не требует покупки нового устройства, а решается за пару часов с помощью обычной чистки.

Почему пылесос начинает плохо пахнуть

Главная причина — загрязнение внутренних элементов. Пыль, шерсть, остатки еды и влага, осевшие внутри корпуса, создают идеальную среду для бактерий и грибков. Когда вы включаете устройство, тёплый поток воздуха выдувает наружу все эти "ароматы".

Запах может быть разным — от лёгкой затхлости до настоящего зловония. И каждый вариант сигнализирует о своём типе неполадки: переполненный контейнер, засор фильтра, скопления грязи в шланге или перегрев двигателя.

Проверяем пылесборник: первый подозреваемый

Самая распространённая причина запаха — переполненный мешок или контейнер. Когда мусора слишком много, воздух перестаёт свободно циркулировать. Внутри появляется влага, тепло, и начинается процесс разложения.

Решение элементарное:

  1. Регулярно опустошайте пылесборник. Делайте это после каждой уборки.
  2. Промывайте контейнер. Если модель позволяет, мойте его под тёплой водой с мягким моющим средством.
  3. Используйте одноразовые мешки. Они гигиеничнее, чем тканевые, и не задерживают запах.

Если в пылесборнике задержалась шерсть животных или крошки еды, они быстро становятся источником амбре. Пластиковые контейнеры особенно склонны впитывать запахи, поэтому раз в месяц их стоит промывать с добавлением лимонного сока или соды.

Ревизия фильтров: невидимые виновники

Фильтры — это "лёгкие" пылесоса. Они задерживают мельчайшие частицы пыли и аллергены, чтобы воздух на выходе был чистым. Но со временем они засоряются, теряют эффективность и начинают пахнуть затхлостью.

Таблица "Виды фильтров и правила ухода"

Тип фильтра Особенности Как ухаживать Когда менять
HEPA-фильтр Улавливает микрочастицы и аллергены Нельзя мыть, только менять Каждые 6-12 месяцев
Моющийся фильтр Используется в пылесосах с аквафильтром Промыть и высушить после каждого использования Раз в 6 месяцев
Угольный фильтр Поглощает запахи Не моется, заменяется Раз в 3-4 месяца

Если пылесос начал пахнуть пылью или сыростью, скорее всего, фильтр давно не меняли. Даже моющиеся элементы нельзя оставлять влажными — в них быстро развивается плесень. После промывки фильтр должен сохнуть не менее 24 часов.

Проблема в шланге: ловушка для грязи

Гофрированный шланг — место, где нередко оседают волосы, шерсть и мелкий мусор. Со временем всё это превращается в плотный комок, особенно если внутрь попадала влага. Засор не только снижает мощность всасывания, но и становится источником неприятного запаха.

Чтобы устранить проблему:

  • Промойте шланг тёплой водой под напором.
  • Используйте длинный гибкий ершик или сантехнический трос.
  • После промывки обязательно высушите шланг, чтобы не дать образоваться плесени.

Можно также пролить через него раствор уксуса с водой (1:1) и затем тщательно промыть. Это дезинфицирует внутреннюю поверхность и устраняет запах.

Внимание к двигателю: запах гари — тревожный сигнал

Если от пылесоса пахнет горелым пластиком или проводкой, дело уже не в мусоре. Такое происходит, когда двигатель перегревается. Чаще всего причина в том, что воздух не проходит через систему охлаждения из-за засоров или слишком долгой непрерывной работы.

Что делать:

  1. Немедленно отключите пылесос от сети.
  2. Проверьте фильтры и шланг - возможно, они перекрыли поток воздуха.
  3. Очистите двигатель от пыли (если есть доступ и навыки).
  4. Если запах не исчезает — отнесите устройство в сервис.

Продолжать работу при запахе гари опасно: можно окончательно вывести мотор из строя.

Советы шаг за шагом

  1. После каждой уборки высыпайте мусор из контейнера или заменяйте мешок.
  2. Раз в неделю проверяйте фильтры и при необходимости очищайте их.
  3. Раз в месяц мойте шланг и насадки.
  4. Проветривайте место хранения пылесоса — влага усиливает запах.
  5. Используйте специальные дезодорирующие гранулы или ароматные таблетки для пылесосов. Они устраняют запах пыли и добавляют лёгкий аромат.

А что если запах возвращается?

Иногда после полной чистки запах возвращается через пару дней. Это значит, что где-то осталась влага или загрязнение. Проверьте:

  • Уплотнители и соединения корпуса — в них часто остаётся грязь.
  • Щётки и насадки — они впитывают запахи от пола и ковров.
  • Место хранения — если пылесос стоит в сыром помещении, запах возвращается.

Можно дополнительно обработать все пластиковые элементы раствором лимонного сока или соды, а корпус протереть влажной салфеткой с антисептиком.

Плюсы и минусы регулярного ухода

Плюсы Минусы
Устраняет неприятный запах Требует времени
Повышает эффективность работы Нужно следить за фильтрами
Продлевает срок службы прибора Понадобятся расходники

FAQ

Почему пылесос пахнет пылью сразу после покупки?
Это временно. Новые фильтры и детали могут издавать технический запах, который исчезает после нескольких циклов работы.

Можно ли использовать ароматизаторы для пылесоса?
Да, но только предназначенные для этого гранулы или таблетки. Никогда не сыпьте порошки или кофе — они засоряют фильтры.

Как часто нужно менять фильтр?
В среднем раз в 6 месяцев, но при частом использовании — чаще.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Назван простой способ, чтобы скатерть не скользила - пищевая пленка и двусторонний скотч сегодня в 8:46
Скатерть больше не сбежит: гениальное решение, которое прячется на кухне

Как заставить скатерть лежать идеально, не сдвигаясь ни на миллиметр? Один простой трюк, доступный каждому, избавит от раздражения навсегда.

Читать полностью » Названы простые способы освежить одежду в шкафу - мята, мыло и эфирные масла сегодня в 7:44
Вещи будут пахнуть свежестью месяцами: проверенный способ из подручных средств

Как избавиться от затхлого запаха в шкафу без дорогих средств? Неожиданные и простые способы, которые действительно работают.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как правильно ухаживать за посудомойкой: соль, температура и чистка камеры сегодня в 6:42
Посудомойка прослужит вдвое дольше, если не забывать об этих трёх шагах

Как продлить жизнь посудомоечной машине и сохранить посуду без налёта и запаха? Простые шаги, частые ошибки и правила ухода от экспертов.

Читать полностью » Названы правила ухода за ковриком для ванной - деликатный режим, жидкое средство и сушка без солнца сегодня в 5:19
Коврик в ванной сохранит мягкость и цвет, если стирать его не так, как привыкли

Как стирать и сушить коврик для ванной, чтобы он не потерял мягкость и цвет? Пошаговые советы, частые ошибки и практичные лайфхаки для долгой службы.

Читать полностью » 5 эффективных домашних лайфхаков для уборки без бытовой химии сегодня в 4:34
Пена для бритья вместо химии: 5 странных, но работающих лайфхаков для идеальной чистоты

Пена для бритья, минералка и таблетки для посудомойки — звучит странно, но эти лайфхаки действительно работают. 5 простых способов навести идеальную чистоту.

Читать полностью » Хозяйкам напомнили безопасный способ чистки ручек плиты с помощью подручных средств сегодня в 3:29
Плита снова сияет: как очистить ручки за 5 минут без химии и усилий

Ручки плиты можно очистить до блеска без дорогих средств. Домашний раствор с содой и нашатырём справится с жиром за 5 минут.

Читать полностью » Эксперт Георгий Ерахтин рассказал, как правильно выбрать унитаз для дома сегодня в 2:25
Обычный унитаз решает больше, чем кажется: как выбрать модель без ошибок и разочарований

От выбора унитаза зависит не только комфорт, но и гигиена. Как выбрать идеальную модель — от формы чаши до системы смыва и материала.

Читать полностью » Эксперты объяснили, когда можно убрать стену между кухней и гостиной по закону сегодня в 1:21
Красиво, но не всегда законно: как не попасть под штраф, превращая кухню в гостиную

Объединение кухни и гостиной создаёт простор и уют, но требует учёта нюансов — от законодательства до зонирования и освещения.

Читать полностью »

Новости
Наука
Кислородная эмульсия для кишечного введения успешно прошла клинические испытания — Масару Ито
Красота и здоровье
Перчатки предотвращают сухость и трещины кожи при контакте с водой — Моррис
Еда
Творожный торт без выпечки с желатином и печеньем получается нежным и сочным
Туризм
Горный парк Рускеала в Карелии признан одним из главных туристических объектов региона
Спорт и фитнес
Плие-приседания формируют мышцы бёдер — тренер Александр Садовский объяснил эффект
Еда
Картофель, запечённый слоями с сыром, сохраняет форму при термической обработке
Садоводство
Один капающий кран может лишить грядки целой лейки воды в день
Питомцы
Феомеланин формирует рыжий окрас у собак: ген Ay отвечает за изменение оттенка с возрастом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet