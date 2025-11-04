Забудьте про диеты: как "вакуум" помогает получить идеальный живот и поддерживать здоровье
Фитнес-тренер Юрий Аверьянов из DDX Fitness рассказывает об упражнении "вакуум", которое активно используется для тренировки глубоких мышц живота, особенно поперечной мышцы. Это упражнение помогает улучшить осанку, подтянуть живот и укрепить мышцы кора. В этом материале мы рассмотрим, что именно дает "вакуум", в чем его польза, как правильно выполнять упражнение и какие противопоказания существуют.
Упражнение "вакуум": что дает
Упражнение "вакуум" направлено на укрепление поперечной мышцы живота, которая отвечает за поддержку внутренних органов и стабилизацию позвоночника. В процессе выполнения этого упражнения происходит активное втягивание живота на выдохе, создавая эффект вакуума. Это помогает:
-
Подтянуть живот - укрепление поперечной мышцы помогает визуально уменьшить объем живота.
-
Улучшить осанку - укрепленные мышцы кора обеспечивают лучшую поддержку позвоночника.
-
Укрепить мышцы кора - стабилизируют позвоночник, улучшая осанку и предотвращая проблемы с позвоночником.
-
Улучшить кровообращение - активная работа мышц живота улучшает кровоснабжение в области брюшной полости.
-
Поддержать пищеварение - улучшение работы внутренних органов способствует лучшему пищеварению.
"Упражнение помогает подтянуть живот, улучшить осанку и укрепить мышцы кора", — пояснил Юрий Аверьянов.
В чем польза "вакуума"
Упражнение "вакуум" эффективно включает в работу поперечную мышцу живота, которая помогает в удержании внутрибрюшного давления и облегчает процесс выдоха. Полезные эффекты от упражнения:
-
Придание животу плоской формы - укрепление поперечной мышцы помогает визуально уменьшить живот.
-
Стабилизация позвоночника - укрепленные мышцы кора помогают поддерживать позвоночник в правильном положении.
-
Профилактика изменения положения внутренних органов - тренировка глубоких мышц живота помогает удерживать органы в правильном положении.
-
Стабилизация внутрибрюшного давления - поддержание правильного давления в брюшной полости способствует нормальной работе органов.
"Упражнение необходимо для стабилизации внутрибрюшного давления и поддержания органов в правильном положении", — добавил Юрий Аверьянов.
Техника выполнения упражнения "вакуум"
|Шаг
|Описание
|1.
|Исходное положение: Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль бедер.
|2.
|Дыхание: Сделайте глубокий вдох через нос.
|3.
|Выдох: На выдохе втяните живот, направляя пупок к позвоночнику.
|4.
|Задержка: Задержитесь в этой позе на 15-20 секунд.
|5.
|Вдох: Плавно вдохните и вернитесь в исходное положение.
|6.
|Повторите упражнение несколько раз, увеличивая время и количество подходов по мере освоения.
Упражнение можно выполнять в разных позах: стоя, сидя, лежа или на четвереньках. Для новичков проще начинать с сидячего или лежачего положения, а с опытом увеличивать количество повторений и время удержания позиции.
Противопоказания
Как и в случае с другими упражнениями, использующими внутрибрюшное давление, у упражнения "вакуум" есть противопоказания:
-
Период беременности - из-за изменений внутрибрюшного давления.
-
Диастаз после родов - для женщин, недавно родивших.
-
Заболевания органов ЖКТ и мочевыделительной системы - такие заболевания могут усугубляться при работе с внутрибрюшным давлением.
Преимущества и недостатки упражнения "вакуум"
|Преимущества
|Недостатки
|Подтягивает живот
|Не подходит для всех людей
|Укрепляет мышцы кора
|Необходимо соблюдать правильную технику
|Поддерживает правильную осанку
|Противопоказания при некоторых заболеваниях
|Улучшает работу внутренних органов
|Требует регулярности для ощутимого эффекта
А что если вы хотите попробовать упражнение "вакуум"?
Если вы хотите включить упражнение "вакуум" в свою тренировку, начните с 15-20 секунд в позе и постепенно увеличивайте время и количество повторений. Не забывайте о противопоказаниях и обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть сомнения по поводу выполнения этого упражнения.
FAQ
1. Сколько раз в неделю можно делать упражнение "вакуум"?
Рекомендуется выполнять упражнение до 5 раз в неделю, желательно утром перед завтраком и вечером перед сном.
2. Какие результаты можно ожидать от упражнения?
Упражнение помогает подтянуть живот, улучшить осанку и укрепить мышцы кора, что способствует улучшению общего состояния.
3. Можно ли делать упражнение лежа?
Да, для новичков проще начать делать упражнение сидя или лежа, а затем постепенно переходить к стоячему положению.
Мифы и правда о "вакууме"
Миф: Упражнение "вакуум" быстро решит все проблемы с животом.
Правда: Для заметных результатов необходима регулярность и соблюдение правильной техники выполнения.
Миф: "Вакуум" — это только для профессиональных спортсменов.
Правда: Это упражнение доступно и полезно для большинства людей, особенно для тех, кто хочет укрепить мышцы живота и улучшить осанку.
