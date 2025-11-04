Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Талия
Талия
© commons.wikimedia.org by joel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:28

Забудьте про диеты: как "вакуум" помогает получить идеальный живот и поддерживать здоровье

Как упражнение "вакуум" помогает улучшить осанку и поддержать здоровье

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов из DDX Fitness рассказывает об упражнении "вакуум", которое активно используется для тренировки глубоких мышц живота, особенно поперечной мышцы. Это упражнение помогает улучшить осанку, подтянуть живот и укрепить мышцы кора. В этом материале мы рассмотрим, что именно дает "вакуум", в чем его польза, как правильно выполнять упражнение и какие противопоказания существуют.

Упражнение "вакуум": что дает

Упражнение "вакуум" направлено на укрепление поперечной мышцы живота, которая отвечает за поддержку внутренних органов и стабилизацию позвоночника. В процессе выполнения этого упражнения происходит активное втягивание живота на выдохе, создавая эффект вакуума. Это помогает:

  1. Подтянуть живот - укрепление поперечной мышцы помогает визуально уменьшить объем живота.

  2. Улучшить осанку - укрепленные мышцы кора обеспечивают лучшую поддержку позвоночника.

  3. Укрепить мышцы кора - стабилизируют позвоночник, улучшая осанку и предотвращая проблемы с позвоночником.

  4. Улучшить кровообращение - активная работа мышц живота улучшает кровоснабжение в области брюшной полости.

  5. Поддержать пищеварение - улучшение работы внутренних органов способствует лучшему пищеварению.

"Упражнение помогает подтянуть живот, улучшить осанку и укрепить мышцы кора", — пояснил Юрий Аверьянов.

В чем польза "вакуума"

Упражнение "вакуум" эффективно включает в работу поперечную мышцу живота, которая помогает в удержании внутрибрюшного давления и облегчает процесс выдоха. Полезные эффекты от упражнения:

  1. Придание животу плоской формы - укрепление поперечной мышцы помогает визуально уменьшить живот.

  2. Стабилизация позвоночника - укрепленные мышцы кора помогают поддерживать позвоночник в правильном положении.

  3. Профилактика изменения положения внутренних органов - тренировка глубоких мышц живота помогает удерживать органы в правильном положении.

  4. Стабилизация внутрибрюшного давления - поддержание правильного давления в брюшной полости способствует нормальной работе органов.

"Упражнение необходимо для стабилизации внутрибрюшного давления и поддержания органов в правильном положении", — добавил Юрий Аверьянов.

Техника выполнения упражнения "вакуум"

Шаг Описание
1. Исходное положение: Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль бедер.
2. Дыхание: Сделайте глубокий вдох через нос.
3. Выдох: На выдохе втяните живот, направляя пупок к позвоночнику.
4. Задержка: Задержитесь в этой позе на 15-20 секунд.
5. Вдох: Плавно вдохните и вернитесь в исходное положение.
6. Повторите упражнение несколько раз, увеличивая время и количество подходов по мере освоения.

Упражнение можно выполнять в разных позах: стоя, сидя, лежа или на четвереньках. Для новичков проще начинать с сидячего или лежачего положения, а с опытом увеличивать количество повторений и время удержания позиции.

Противопоказания

Как и в случае с другими упражнениями, использующими внутрибрюшное давление, у упражнения "вакуум" есть противопоказания:

  1. Период беременности - из-за изменений внутрибрюшного давления.

  2. Диастаз после родов - для женщин, недавно родивших.

  3. Заболевания органов ЖКТ и мочевыделительной системы - такие заболевания могут усугубляться при работе с внутрибрюшным давлением.

Преимущества и недостатки упражнения "вакуум"

Преимущества Недостатки
Подтягивает живот Не подходит для всех людей
Укрепляет мышцы кора Необходимо соблюдать правильную технику
Поддерживает правильную осанку Противопоказания при некоторых заболеваниях
Улучшает работу внутренних органов Требует регулярности для ощутимого эффекта

А что если вы хотите попробовать упражнение "вакуум"?

Если вы хотите включить упражнение "вакуум" в свою тренировку, начните с 15-20 секунд в позе и постепенно увеличивайте время и количество повторений. Не забывайте о противопоказаниях и обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть сомнения по поводу выполнения этого упражнения.

FAQ

1. Сколько раз в неделю можно делать упражнение "вакуум"?
Рекомендуется выполнять упражнение до 5 раз в неделю, желательно утром перед завтраком и вечером перед сном.

2. Какие результаты можно ожидать от упражнения?
Упражнение помогает подтянуть живот, улучшить осанку и укрепить мышцы кора, что способствует улучшению общего состояния.

3. Можно ли делать упражнение лежа?
Да, для новичков проще начать делать упражнение сидя или лежа, а затем постепенно переходить к стоячему положению.

Мифы и правда о "вакууме"

Миф: Упражнение "вакуум" быстро решит все проблемы с животом.
Правда: Для заметных результатов необходима регулярность и соблюдение правильной техники выполнения.

Миф: "Вакуум" — это только для профессиональных спортсменов.
Правда: Это упражнение доступно и полезно для большинства людей, особенно для тех, кто хочет укрепить мышцы живота и улучшить осанку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения стоя для пресса эффективнее скручиваний — тренер Алвин Косгроув сегодня в 15:10
Всё это время вы делали скручивания зря: эффективный пресс работает иначе

Стоячие упражнения на пресс не только безопаснее классических, но и эффективнее: они укрепляют мышцы, улучшают осанку и делают живот заметно более подтянутым.

Читать полностью » Тренер Павловская объяснила, как правильно выполнять берпи и не навредить спине сегодня в 14:10
Выдержишь 10 берпи подряд? Проверь свою силу и характер

Берпи — простое, но мощное упражнение, которое развивает силу, выносливость и сжигает калории. Тренер рассказала, почему его стоит включить в любую тренировку.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу назвала причины, почему пресс остаётся незаметным сегодня в 13:02
Пресс не работает: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 занимающихся

Почему пресс не становится рельефным, даже если вы тренируетесь регулярно? Тренер LEVITA разобрала главные ошибки и дала советы, как добиться "кубиков".

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина объяснила, как укрепить корпус и улучшить осанку сегодня в 12:15
Пять движений, которые укрепят корпус и избавят от боли в спине

Почему упражнения на мышцы кора важны для здоровья спины и красивой осанки? Тренер LEVITA рассказала, как укрепить корпус и какие упражнения выбрать.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвала простые упражнения для красивых и сильных рук сегодня в 11:47
Как вернуть рукам тонус и изящество за две недели регулярных тренировок

Как избавиться от дряблости и вернуть рукам тонус? Тренер LEVITA рассказала, какие упражнения и привычки помогут сделать руки подтянутыми и изящными.

Читать полностью » Фитнес-тренер Вареникина объяснила, почему строгие диеты не помогают похудеть сегодня в 10:40
Как похудеть без голода и срывов: простая формула устойчивого результата

Почему строгие диеты не помогают, а вес возвращается? Фитнес-тренер объяснила, как работает метаболизм и какие привычки действительно ведут к результату.

Читать полностью » Цели в фитнесе помогают формировать привычку — отметили психологи сегодня в 9:50
Мотивация — не дар, а привычка: как заставить себя двигаться, даже когда не хочется

Тысячи женщин делятся секретами, как не терять запал и получать удовольствие от движения. Простые шаги, которые помогут снова полюбить спорт.

Читать полностью » Поза ребёнка снижает напряжение мышц и восстанавливает дыхание — Питер Сименс сегодня в 9:10
Йога, которая делает ягодицы крепче, чем тренажёрный зал: эффект за месяц

Этот комплекс йоги укрепит ягодицы, спину и пресс, не требуя тренажёров. Узнай, какие асаны делают тело подтянутым и гармоничным уже за месяц.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Даже лёгкое обезвоживание на 1–2% снижает концентрацию внимания и работоспособность
Наука
Магнитные аномалии в древних породах вызваны нестабильностью магнитного поля Земли
Наука
В эксперименте BION-M №1 гекконы в невесомости начали играть с ошейником и кусочками кожи
Садоводство
Андрей Туманов объяснил, почему навоз перестал быть безопасным удобрением
Туризм
Российская путешественница рассказала о стандартах красоты и культуре естественности в Японии
Спорт и фитнес
Бег для новичков: как поставить цель, найти мотивацию и избежать травм
Спорт и фитнес
Иван Ганин: стойка на голове укрепляет мышцы и развивает концентрацию, но требует подготовки
Питомцы
National Wildlife Federation: точность прогнозов сурков 35-40 %
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet