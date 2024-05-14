Рэпер Vacio, настоящее имя Николай Васильев, сбежал из России, у него была повестка на 13 мая. После ареста на 15 суток за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой, он пытался загладить вину, пообещав пойти в армию. Однако, он покинул страну и сейчас находится в Америке, что подтвердили источники и его подруга.

Она выразила сожаление и разочарование по поводу его отъезда и отметила, что он жаловался на непонимание и притеснение, что, по её словам, не соответствовало действительности. Представительница его команды назвала поступок "незрелым" и "самообманом", считая, что "нельзя взлететь высоко, отрезав корни", сообщает MK.Ru.

Фото: YouTube/goshakartsev