Ожидается, что подъем заболеваемости коронавирусом произойдет осенью, на данный момент особых рисков для россиян нет. Инфекционист Елена Мескина объяснила, что появился новый вариант вируса "флирт", который, хоть и редко вызывает тяжелые формы, представляет собой некоторую угрозу. По прогнозам, следующие годы также могут принести высокие пики заболеваемости, вплоть до 2025 года, сообщает Вечерняя Москва.
Мескина настоятельно порекомендовала россиянам вакцинироваться, предпочтительно препаратом "Спутник V". Возможно использование его упрощенной версии "Спутник лайт". Вакцины адаптируются под мутирующий COVID-19, и важно использовать проверенный и безопасный препарат.
Кроме того, глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев предупредил о необходимости готовности к новым вирусным угрозам, которые могут возникнуть после коронавируса. Важно продолжать исследования и разработку новых вакцин для предотвращения будущих пандемий.
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