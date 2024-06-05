Предварительные результаты клинических испытаний показали, что новая вакцина против агрессивного рака кожи (меланомы), разработанная компаниями Moderna и MSD, может снизить риск рецидива опухоли на 49%.

В исследовании участвовали 158 пациентов с третьей-четвертой стадией меланомы, которые были разделены на группы, получающие стандартное лечение и комбинацию стандартного лечения с вакциной. После 2,5 лет наблюдения 75% пациентов из группы вакцины оставались свободными от рака, в сравнении с 56% в контрольной группе.

Вакцина создается индивидуально с учетом генетических особенностей опухоли каждого пациента, что помогает усилить иммунный ответ на раковые клетки. Планируется, что вакцина станет доступна на рынке в 2025 году.

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