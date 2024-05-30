Американские биологи разработали прототип вакцины против ВИЧ, основанной на белковых наночастицах, имитирующих неизменный участок белка gp41, ключевого компонента оболочки вируса. Эта вакцина способствует выработке антител к gp41, обладающих широким нейтрализующим эффектом.
Введение РНК-вакцины, кодирующей структуру этих наночастиц, привело к выработке антител у мышей и макак-резусов. Исследования показали, что вакцина стимулирует образование B-клеток, производящих антитела класса 10E8, которые не уничтожаются защитными системами организма. Таким образом, вакцина может стать основой для универсальной защиты от различных штаммов ВИЧ, сообщает ТАСС.
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