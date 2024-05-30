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В США разработали прототип вакцины, атакующей самую неизменчивую часть оболочки ВИЧ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:50

В США разработали прототип вакцины, атакующей самую неизменчивую часть оболочки ВИЧ

Американские биологи разработали прототип вакцины против ВИЧ, основанной на белковых наночастицах, имитирующих неизменный участок белка gp41, ключевого компонента оболочки вируса. Эта вакцина способствует выработке антител к gp41, обладающих широким нейтрализующим эффектом.

Введение РНК-вакцины, кодирующей структуру этих наночастиц, привело к выработке антител у мышей и макак-резусов. Исследования показали, что вакцина стимулирует образование B-клеток, производящих антитела класса 10E8, которые не уничтожаются защитными системами организма. Таким образом, вакцина может стать основой для универсальной защиты от различных штаммов ВИЧ, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Александр Кузнецов (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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