новорожденный
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:25

Когда здоровье ребёнка дороже пособия: Петрозаводск живёт без вакцин

Полугодовалый ребёнок из Петрозаводска не может получить обязательную прививку — в местной поликлинике вакцины нет. Об этом сообщает издание "Петрозаводск говорит". Родителям предложили сделать инъекцию платно, хотя её стоимость превышает три тысячи рублей, что для семей с небольшими доходами превращается в серьёзное испытание.

Дефицит вакцин в поликлиниках

В детской поликлинике на улице Кирова в Петрозаводске родителям полугодовалого малыша сообщили, что бесплатной вакцины нет, а поставку ожидают только весной. Педиатр посоветовала не ждать и привиться в коммерческом центре, пока ребёнку не исполнится восемь месяцев. По её словам, позже вакцинация будет менее эффективной.

Ситуация вызвала недоумение у горожан. Родители признались, что согласны сделать прививку за свой счёт, но цена оказалась ощутимой. Семья, получающая пособие на двоих детей в размере 18 902 рублей, вынуждена тратить шестую часть месячного дохода на то, что должно предоставляться бесплатно.

Позиция властей и причины задержки

В региональном Министерстве здравоохранения пояснили, что вакцина поступает не из местного бюджета, а централизованно — из федерального центра. Поэтому республиканское ведомство не закупает её самостоятельно. Представители министерства заверили, что как только препарат поступит, родителей уведомят.

По словам специалистов, сбои поставок связаны с общей логистикой федеральных поставок и зависимостью от центрального распределения. Однако конкретные сроки поступления препарата не уточняются, а это означает, что родители остаются в неопределённости.

Выбор без выбора

Для большинства семей подобная ситуация становится этическим и финансовым испытанием. С одной стороны — здоровье ребёнка, с другой — вынужденные расходы, которые не каждому по силам. "Мы всё равно сделаем прививку, ведь речь идёт о защите малыша", — рассказали родители изданию.

Эксперты отмечают, что подобные случаи нередко отражают системные проблемы в сфере детской профилактики: зависимость от федеральных поставок, недостаточный контроль за запасами и несвоевременное информирование населения. Пока же жителям остаётся лишь ждать — или платить.

