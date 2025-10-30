После 60 лет организм больше не защищён: врачи объяснили, какие прививки жизненно необходимы
С возрастом иммунная система человека становится менее активной и не всегда справляется с инфекциями, которые ранее переносились легко. Поэтому людям старше 60 лет важно уделять особое внимание профилактике заболеваний, включая регулярные прививки.
"Иммунная система у людей старше 60 лет недостаточно сильна для борьбы с инфекциями", — отметил врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью RT.
Почему вакцинация важна для пожилых людей
После 60 лет организм теряет способность быстро вырабатывать антитела. Даже лёгкие заболевания могут проходить тяжелее и вызывать осложнения. Вирус гриппа особенно опасен для людей с хроническими болезнями сердца, лёгких и эндокринной системы.
По словам эксперта, именно поэтому вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно. Прививка не только снижает риск заражения, но и помогает легче перенести болезнь в случае инфицирования.
"Тимаков также отметил необходимость ревакцинации от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Для указанных прививок практически нет противопоказаний, их можно делать в период ремиссии при аутоиммунных заболеваниях и онкологии", — уточняется в сообщении RT.
Таблица "Сравнение": иммунная система молодого и пожилого человека
|Показатель
|До 40 лет
|После 60 лет
|Активность иммунных клеток
|Высокая
|Сниженная
|Время выработки антител
|Быстрое
|Замедленное
|Реакция на вакцинацию
|Устойчивая
|Требует ревакцинации
|Риск осложнений после вируса
|Низкий
|Высокий
|Уровень защиты от гриппа
|До 90%
|Снижается до 60%
Какие прививки необходимы после 60 лет
-
Прививка от гриппа - ежегодно осенью, желательно до начала сезона простуд.
-
Ревакцинация от дифтерии и столбняка - каждые 10 лет.
-
Вакцинация против пневмококковой инфекции - однократно, особенно при заболеваниях дыхательных путей.
-
Прививка от COVID-19 (ревакцинация) - по показаниям врача.
"Вакцинацию можно пройти в один день, однако перед началом рекомендуется консультация терапевта или иммунолога", — подчеркнул Евгений Тимаков.
Советы шаг за шагом: как подготовиться к вакцинации
-
Проконсультироваться с врачом. Терапевт или иммунолог оценит общее состояние и подскажет оптимальный график прививок.
-
Проверить хронические заболевания. Вакцинацию проводят в период ремиссии.
-
Избегать стресса и переохлаждения. Эти факторы могут ослабить иммунный ответ.
-
Пить больше жидкости и правильно питаться. Это улучшает выработку антител после прививки.
-
Не откладывать ревакцинацию. Своевременное обновление иммунной защиты предотвращает тяжёлые последствия инфекций.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Отказ от прививок из-за страха побочных эффектов
|Риск тяжёлого течения болезни
|Консультация с врачом и выбор современной вакцины
|Игнорирование ревакцинации
|Утрата иммунной защиты
|Введение повторной дозы каждые 10 лет
|Вакцинация во время болезни
|Возможные осложнения
|Дождаться ремиссии
|Отсутствие медицинского осмотра перед вакцинацией
|Недооценка хронических рисков
|Предварительная консультация терапевта
А что если у человека есть хронические болезни?
Современные вакцины безопасны даже при хронических заболеваниях, аутоиммунных процессах и онкологии — главное, чтобы заболевание находилось в стадии ремиссии. Прививка не вызывает обострения, а наоборот снижает риск тяжёлых осложнений, если человек всё-таки заболеет.
Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации в пожилом возрасте
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска тяжёлого течения инфекций
|Возможны кратковременные побочные реакции (температура, слабость)
|Повышение выработки антител
|Требуется регулярная ревакцинация
|Сохранение активности и трудоспособности
|Нужна предварительная консультация
|Снижение смертности от вирусов
|---
Мифы и правда
Миф 1. После 60 лет прививки опасны.
Правда. Современные вакцины безопасны и даже необходимы, особенно при ослабленном иммунитете.
Миф 2. Если я не болел гриппом — вакцина не нужна.
Правда. Иммунитет со временем снижается, а вирусы ежегодно мутируют.
Миф 3. Прививки нельзя делать при онкологии.
Правда. В период ремиссии вакцинация безопасна и рекомендована.
Три интересных факта
-
После прививки от гриппа риск госпитализации снижается на 60%.
-
Иммунная защита после ревакцинации от дифтерии сохраняется около 10 лет.
-
Вакцинация пожилых людей помогает формировать коллективный иммунитет в обществе.
Исторический контекст
-
Первая вакцина против гриппа была разработана в 1940-х годах и использовалась для защиты военных.
-
Массовая вакцинация от дифтерии началась в СССР в 1950-е годы и почти полностью ликвидировала эпидемии.
-
Современные комплексные препараты позволяют делать сразу несколько прививок в один день без вреда для здоровья.
FAQ
Можно ли прививаться от нескольких инфекций сразу?
Да, современные вакцины совместимы, но перед этим нужно пройти осмотр у терапевта.
Когда лучше делать прививку от гриппа?
Сентябрь-октябрь — оптимальное время до начала эпидемиологического сезона.
Какие побочные реакции бывают?
Лёгкая температура, слабость, болезненность в месте укола — всё проходит через 1-2 дня.
Можно ли делать прививки при онкологических заболеваниях?
Да, в стадии ремиссии и по согласованию с лечащим врачом.
Что делать, если пропущена ревакцинация?
Обратиться в поликлинику — прививку можно сделать в любое время, независимо от пропуска.
