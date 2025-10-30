После 60 лет организм больше не защищён: врачи объяснили, какие прививки жизненно необходимы

С возрастом иммунная система человека становится менее активной и не всегда справляется с инфекциями, которые ранее переносились легко. Поэтому людям старше 60 лет важно уделять особое внимание профилактике заболеваний, включая регулярные прививки.

"Иммунная система у людей старше 60 лет недостаточно сильна для борьбы с инфекциями", — отметил врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью RT.

Почему вакцинация важна для пожилых людей

После 60 лет организм теряет способность быстро вырабатывать антитела. Даже лёгкие заболевания могут проходить тяжелее и вызывать осложнения. Вирус гриппа особенно опасен для людей с хроническими болезнями сердца, лёгких и эндокринной системы.

По словам эксперта, именно поэтому вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно. Прививка не только снижает риск заражения, но и помогает легче перенести болезнь в случае инфицирования.

"Тимаков также отметил необходимость ревакцинации от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Для указанных прививок практически нет противопоказаний, их можно делать в период ремиссии при аутоиммунных заболеваниях и онкологии", — уточняется в сообщении RT.

Таблица "Сравнение": иммунная система молодого и пожилого человека

Показатель До 40 лет После 60 лет Активность иммунных клеток Высокая Сниженная Время выработки антител Быстрое Замедленное Реакция на вакцинацию Устойчивая Требует ревакцинации Риск осложнений после вируса Низкий Высокий Уровень защиты от гриппа До 90% Снижается до 60%

Какие прививки необходимы после 60 лет

Прививка от гриппа - ежегодно осенью, желательно до начала сезона простуд. Ревакцинация от дифтерии и столбняка - каждые 10 лет. Вакцинация против пневмококковой инфекции - однократно, особенно при заболеваниях дыхательных путей. Прививка от COVID-19 (ревакцинация) - по показаниям врача.

"Вакцинацию можно пройти в один день, однако перед началом рекомендуется консультация терапевта или иммунолога", — подчеркнул Евгений Тимаков.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к вакцинации

Проконсультироваться с врачом. Терапевт или иммунолог оценит общее состояние и подскажет оптимальный график прививок. Проверить хронические заболевания. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Избегать стресса и переохлаждения. Эти факторы могут ослабить иммунный ответ. Пить больше жидкости и правильно питаться. Это улучшает выработку антител после прививки. Не откладывать ревакцинацию. Своевременное обновление иммунной защиты предотвращает тяжёлые последствия инфекций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Отказ от прививок из-за страха побочных эффектов Риск тяжёлого течения болезни Консультация с врачом и выбор современной вакцины Игнорирование ревакцинации Утрата иммунной защиты Введение повторной дозы каждые 10 лет Вакцинация во время болезни Возможные осложнения Дождаться ремиссии Отсутствие медицинского осмотра перед вакцинацией Недооценка хронических рисков Предварительная консультация терапевта

А что если у человека есть хронические болезни?

Современные вакцины безопасны даже при хронических заболеваниях, аутоиммунных процессах и онкологии — главное, чтобы заболевание находилось в стадии ремиссии. Прививка не вызывает обострения, а наоборот снижает риск тяжёлых осложнений, если человек всё-таки заболеет.

Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации в пожилом возрасте

Плюсы Минусы Снижение риска тяжёлого течения инфекций Возможны кратковременные побочные реакции (температура, слабость) Повышение выработки антител Требуется регулярная ревакцинация Сохранение активности и трудоспособности Нужна предварительная консультация Снижение смертности от вирусов ---

Мифы и правда

Миф 1. После 60 лет прививки опасны.

Правда. Современные вакцины безопасны и даже необходимы, особенно при ослабленном иммунитете.

Миф 2. Если я не болел гриппом — вакцина не нужна.

Правда. Иммунитет со временем снижается, а вирусы ежегодно мутируют.

Миф 3. Прививки нельзя делать при онкологии.

Правда. В период ремиссии вакцинация безопасна и рекомендована.

Три интересных факта

После прививки от гриппа риск госпитализации снижается на 60%. Иммунная защита после ревакцинации от дифтерии сохраняется около 10 лет. Вакцинация пожилых людей помогает формировать коллективный иммунитет в обществе.

Исторический контекст

Первая вакцина против гриппа была разработана в 1940-х годах и использовалась для защиты военных. Массовая вакцинация от дифтерии началась в СССР в 1950-е годы и почти полностью ликвидировала эпидемии. Современные комплексные препараты позволяют делать сразу несколько прививок в один день без вреда для здоровья.

FAQ

Можно ли прививаться от нескольких инфекций сразу?

Да, современные вакцины совместимы, но перед этим нужно пройти осмотр у терапевта.

Когда лучше делать прививку от гриппа?

Сентябрь-октябрь — оптимальное время до начала эпидемиологического сезона.

Какие побочные реакции бывают?

Лёгкая температура, слабость, болезненность в месте укола — всё проходит через 1-2 дня.

Можно ли делать прививки при онкологических заболеваниях?

Да, в стадии ремиссии и по согласованию с лечащим врачом.

Что делать, если пропущена ревакцинация?

Обратиться в поликлинику — прививку можно сделать в любое время, независимо от пропуска.