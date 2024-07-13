Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
OneTwoTrip: интерес к отдыху в Италии среди россиян увеличился в 10 раз
  1. Главная
  2. Общество

OneTwoTrip: интерес к отдыху в Италии среди россиян увеличился в 10 раз

В августе многие россияне планируют отдых как внутри страны, так и за рубежом. По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, интерес к зарубежным направлениям вырос на 25%, среди популярных городов — Стамбул, Тбилиси и Римини, причём популярность Римини увеличилась в 10 раз.

Также наблюдается рост интереса к отдыху в Будапеште, Риме, Токио, Милане и Париже.

В России предпочтения отдают Санкт-Петербургу, Сочи и Москве, а также Калининграду, Казани и Владивостоку. Направления как Геленджик и Ростов-на-Дону стали более популярными, в то время как интерес к Калининграду и Владивостоку снизился.

Фото: commons.wikimedia.org/AlixSaz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Jaguar анонсировал сокращение своего модельного ряда до одного автомобиля, прекращая производство пяти моделей.

Читать полностью
В Дубае построят самую длинную в мире

В Дубае построят самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль к 2040 году

Компания URB планирует построить в Дубае самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль под названием Green Spine. Этот проект будет функционировать на возобновляемой энергии и направлен на снижение углеродного следа города.

Читать полностью

Общество

Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Ученые выяснили, что жаркая погода может усилить побочные эффекты некоторых лекарств, повышая риски для здоровья.

Читать полностью
В США выяснили, что грибы снижают риск развития рака

В США выяснили, что грибы снижают риск развития рака

Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что употребление любых грибов может снижать риск развития рака.

Читать полностью

Новости