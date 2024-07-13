В августе многие россияне планируют отдых как внутри страны, так и за рубежом. По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, интерес к зарубежным направлениям вырос на 25%, среди популярных городов — Стамбул, Тбилиси и Римини, причём популярность Римини увеличилась в 10 раз.
Также наблюдается рост интереса к отдыху в Будапеште, Риме, Токио, Милане и Париже.
В России предпочтения отдают Санкт-Петербургу, Сочи и Москве, а также Калининграду, Казани и Владивостоку. Направления как Геленджик и Ростов-на-Дону стали более популярными, в то время как интерес к Калининграду и Владивостоку снизился.
Фото: commons.wikimedia.org/AlixSaz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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