В 2023 году число поездок россиян за рубеж сократилось с 45 до 25 млн. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил "Интерфаксу".

Одним из главных факторов снижения количества поездок Чернышенко считает резкий рост затрат на путешествия. Также увеличилось количество тех, кто предпочитает отдых на территории России.

"Важно, чтобы жители нашей страны выбирали путешествия внутри России, тратили средства на качественный отдых на российских курортах. Деньги должны работать на отечественную экономику, на развитие наших регионов. И действительно, в последнее время внутренний туризм становится намного популярнее", - прокомментировал Черненко.

Он подчеркнул, что Россия активно развивает туристическую инфраструктуру, отвечающую мировым стандартам. Строятся новые отели, открываются новые туристические локации, реализуются масштабные проекты, такие как "Пять морей и озеро Байкал".

У России огромный потенциал для развития туризма благодаря разнообразию климатических зон, уникальным маршрутам, культурным и архитектурным памятникам, а также широким возможностям для отдыха и оздоровления.

В 2018 году, согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), российские туристы потратили за границей около $35 млрд. Россия заняла седьмое место в мире по этому показателю.

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