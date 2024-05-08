Бухгалтер Серафима Перфильева поделилась рекомендациями о самых выгодных месяцах для отпуска в 2024 году. По ее мнению, наиболее подходящими для этого являются месяцы с максимальным количеством рабочих дней: июль, август и октябрь. Это позволяет получить более высокие отпускные.

Эксперт также советует включать в отпуск календарные выходные, чтобы увеличить количество оплачиваемых дней отдыха. Май также является удачным месяцем, если учесть выходные в первой половине месяца. Перфильева подчеркнула, что оформление отпуска, затрагивающего субботу и воскресенье, обязывает работодателя оплатить эти дни, сообщает Вечерняя Москва.

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