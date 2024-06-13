В городе Запорожье, находящимся под контролем Киева, произошел взрыв.
Об этом сообщил журнал "Общественное".
Согласно информации официального источника информации для оповещения населения, в настоящее время в подконтрольных украинскими властями районах Запорожской области и еще в 12 регионах Украины объявлена тревога из-за возможных авиационных угроз.
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