Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 88,208
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 94,8324
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 2:08

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв

В городе Запорожье, находящимся под контролем Киева, произошел взрыв.

Об этом сообщил журнал "Общественное".

Согласно информации официального источника информации для оповещения населения, в настоящее время в подконтрольных украинскими властями районах Запорожской области и еще в 12 регионах Украины объявлена тревога из-за возможных авиационных угроз.

Фото: commons.wikimedia.org/Mixabest (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

В ОАЭ по президентскому помилованию освобождено свыше 1 тысячи человек

В ОАЭ по президентскому помилованию освобождено свыше 1 тысячи человек

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян решил помиловать свыше 1 тыс. человек в преддверии праздника Ид аль-Адха.

Читать полностью
Адвокат Леонтьев заявил, что украинцев младше 25 лет могут мобилизовать в ряды ВСУ

Адвокат Леонтьев заявил, что украинцев младше 25 лет могут мобилизовать в ряды ВСУ

Адвокат Ольг Леонтьев сообщил, что граждане Украины младше 25 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они числятся в базе резервистов.

Читать полностью

Общество

Эксперт Кузнецов: определения курса доллара отдаётся на откуп банкам

Эксперт Кузнецов: определения курса доллара отдаётся на откуп банкам

Покупка долларов и евро останется возможной после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД, однако кто и как станет формировать курс, пока неизвестно.

Читать полностью
Эксперт Чежин: хакеры проводят

Эксперт Чежин: хакеры проводят "ковровые атаки" на российских интернет-провайдеров

Хактивисты, политически мотивированные хакеры, изменили тактику атак на ресурсы российских интернет-провайдеров.

Читать полностью

Новости