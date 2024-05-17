Финальный этап четырнадцатого Русского языкового конкурса для студентов университетов Кореи состоялся в пятницу в Южной Корее.
Конкурс состоялся при участии посла России в Сеуле Георгия Зиновьева. Организаторы конкурса подчеркнули важность его проведения в условиях непростых отношений между Кореей и Россией, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ежегодный конкурс, который проходит уже четырнадцатый раз и продолжался даже в периоды пандемии коронавируса, был посвящен 150-летию со дня рождения известного русского актера и режиссера Всеволода Мейерхольда и имел соответствующую тематику.
В работе конкурса участвовали Университет иностранных языков Хангук, Посольство России в Южной Корее, Россотрудничество, Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), Корейско-российский деловой совет (KRBC) и Фонд "Русский Мир".
На финал конкурса прибыл посол России в Сеуле Георгий Зиновьев. Он отметил, что тематика конкурса в этом году демонстрирует "широту проникновения" русской культуры в корейском обществе. Посол выразил уверенность в том, что изучение русского языка в настоящее время будет иметь большую ценность для будущего.
Профессор Ким Хён Тхэк из Университета иностранных языков Хангук подчеркнул важность знания русского языка на текущий момент. "В связи с напряженными обстоятельствами на международной арене отношения между Россией и Южной Кореей не такие, как раньше, поэтому значение этого конкурса стало более значимым", — отметил профессор.
В отборочных этапах конкурса участвовали студенты 15 вузов, а в финале соревновались восемь студентов, среди которых студенты Университета иностранных языков Хангук, университетов Кёнбук, Кёнхи, Кёнсан и Сонгюнгван, а также Военной академии иностранных языков. Одна из преподавателей Военной академии сообщила, что учебное заведение постоянно готовит специалистов с знанием русского языка, чтобы южнокорейская армия могла направлять своих военнослужащих на курсы повышения квалификации и использовать их на различных должностях, включая должности военных атташе.
Финалистов разделили на две группы и провели с ними панельные дискуссии на различные темы, связанные с театром, драматургией и искусством, на русском языке. Победителем конкурса стал студент университета Сонгюнгван Хван Се Юн, занявший первое место. Второе место досталось студентке Университета иностранных языков Хангук Ким О Чжин, а третье место — учащейся университета Кёнхи Пак Е На. Кроме того, были определены четвертое место и четыре приза зрительских симпатий. Все участники финала получат призы и грамоты на отдельной церемонии награждения в посольстве России.
Фото: www.flickr.com/Korean Culture and Information Service (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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