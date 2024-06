Федеральный суд в США разгласил запись, снятую, возможно, гражданином Саудовской Аравии, которого по данным ФБР считают агентом внешней разведки Саудовской Аравии, на территории Капитолия в американской столице Вашингтоне в 1999 году для будущих участников теракта 11 сентября 2001 года, как сообщает телеканал CBS.

На видеозаписи, полученной телеканалом, человек, назвавший себя Омаром аль-Баюми, на арабском языке донес до "своих уважаемых братьев" об устройстве территории Капитолия, указывая несколько раз, что он "передаст" или "покажет" им все детали и особенности, находящиеся там.

Он провел съемки входов в Капитолий, местонахождение охраны и пункта досмотра внутри здания, памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону, а также модели Капитолия. Он отметил, что рядом находится аэропорт.

По словам телеканала, на видеозаписи, представленной в федеральном суде на этой неделе, можно услышать Омара аль-Баюми, которого ФБР считает сотрудником саудовской разведки с близкими связями с двумя угонщиками самолетов 11 сентября (2001 года).

По мнению агента Федеральной службы безопасности США Ричарда Ламберта, который вел расследование теракта, видео было снято в течение трех месяцев, когда руководители террористической группировки "Аль-Каида"* выбирали объекты в США для будущего нападения. Ламберт утверждает, что данное видео представляет собой "важное доказательство, указывающее на причастность правительства Саудовской Аравии к теракту 11 сентября". Бывший агент ФБР Кен Уильямс выразил разногласия с официальной версией Саудовской Аравии, утверждая, что аль-Баюми снимал видео в качестве туриста.

Два пассажирских самолета, угнанных террористами 11 сентября 2001 года, врезались в близнецовые башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще один угнанный самолет, управляемый террористами, столкнулся с западным крылом здания министерства обороны США в Вашингтоне.



Четвертый пассажирский лайнер, также захваченный террористами, потерпел крушение рядом с Питтсбургом (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.



В 2022 году американский телеканал CBS раскрыл видеоматериал, записанный перед терактом 11 сентября, на котором, по информации канала, запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года в США. Телеканал сообщал, что кадры были получены британской полицией через некоторое время после теракта.

* запрещенная в РФ террористическая организация

