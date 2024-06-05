Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей выразил беспокойство по поводу возможности террористической атаки в Соединенных Штатах, аналогичной инциденту в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Он заявил, что еще до 7 октября в США наблюдался повышенный уровень угрозы насилия, и с тех пор США стали свидетелями того, как иностранные террористические группировки призывают к нападениям против американцев и их союзников.
Однако в настоящее время вызывает тревогу возможность скоординированной атаки прямо здесь, на территории страны, которая может быть сильно схожа с нападением ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России), событиями, произошедшими в российском концертном зале еще в марте, - сообщил Рей во время слушаний перед комитетом Сената по бюджету Конгресса США, транслировавшихся телеканалом CBS.
Инцидент в подмосковном концертном зале случился 22 марта: нападавшие начали стрельбу из автоматического оружия на находившихся в помещении людей и подожгли зал. Погибли 145 человек. В рамках расследования по этому делу обвиняются 12 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не только с хорошо спланированным терактом, но и с организованным и подготовленным массовым убийством мирных граждан. Глава государства подчеркнул, что все участники, организаторы и заказчики этого преступления будут неизбежно наказаны со всей строгостью закона.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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