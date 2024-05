Более 110 миллионов людей в США подвергаются опасности серьезного ухудшения погоды во вторник, и количество жертв от ураганов и торнадо достигло 21 по данным американского телеканала CNN.



Согласно информации, опубликованной в сообщении, "Более 110 миллионов человек находятся в опасной зоне из-за суровых погодных условий, сосредоточенных на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия".



Особо отмечается, что до 30 миллионов человек могут столкнуться с угрозой сильных штормов и ураганов на северо-востоке страны, а в нескольких городах, включая столицу США — Вашингтон, прилегающий к нему Балтимор в штате Мэриленд и Филадельфию в штате Пенсильвания, существует риск торнадо.



Согласно отчету телеканала, количество жертв от ураганов и торнадо составляет 21 человек, включая четверых детей. Люди из центральных районов, таких как Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахома, стали жертвами непогоды.



Ранее Ассошиэйтед Пресс сообщало о 20 погибших и сотнях пострадавших в результате экстремальных погодных явлений в США.

Фото: web.archive.org/Augustino ( all FEMA images are in the public domain)