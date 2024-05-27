Более 110 миллионов людей в США подвергаются опасности серьезного ухудшения погоды во вторник, и количество жертв от ураганов и торнадо достигло 21 по данным американского телеканала CNN.
Согласно информации, опубликованной в сообщении, "Более 110 миллионов человек находятся в опасной зоне из-за суровых погодных условий, сосредоточенных на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия".
Особо отмечается, что до 30 миллионов человек могут столкнуться с угрозой сильных штормов и ураганов на северо-востоке страны, а в нескольких городах, включая столицу США — Вашингтон, прилегающий к нему Балтимор в штате Мэриленд и Филадельфию в штате Пенсильвания, существует риск торнадо.
Согласно отчету телеканала, количество жертв от ураганов и торнадо составляет 21 человек, включая четверых детей. Люди из центральных районов, таких как Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахома, стали жертвами непогоды.
Ранее Ассошиэйтед Пресс сообщало о 20 погибших и сотнях пострадавших в результате экстремальных погодных явлений в США.
Фото: web.archive.org/Augustino ( all FEMA images are in the public domain)
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