Во вторник на атомной электростанции в Чернаводэ, расположенной в Румынии, случился маленький пожар. Согласно информации пресс-службы румынского государственного предприятия Nuclearelectrica, персонал был эвакуирован, но никто не пострадал.
Представители Nuclearelectrica заявили, что 11 июня 2024 года произошел пожар у насоса в подземном помещении машинного зала энергоблока №2 Чернаводэ.
По их словам, инцидент не затронул другое оборудование, и никто не пострадал от дыма. Компания подтвердила, что пожар и дым не повлияли на безопасность ядерной электростанции и ее работу.
АЭС продолжает функционировать на обычной мощности в штатном режиме.
Пожар был локализован и полностью ликвидирован спасателями.
В настоящее время ведется расследование для установления причин произошедшего инцидента.
Фото: www. flickr.com/User:Andrei Stroe (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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