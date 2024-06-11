Во вторник на атомной электростанции в Чернаводэ, расположенной в Румынии, случился маленький пожар. Согласно информации пресс-службы румынского государственного предприятия Nuclearelectrica, персонал был эвакуирован, но никто не пострадал.



Представители Nuclearelectrica заявили, что 11 июня 2024 года произошел пожар у насоса в подземном помещении машинного зала энергоблока №2 Чернаводэ.



По их словам, инцидент не затронул другое оборудование, и никто не пострадал от дыма. Компания подтвердила, что пожар и дым не повлияли на безопасность ядерной электростанции и ее работу.



АЭС продолжает функционировать на обычной мощности в штатном режиме.



Пожар был локализован и полностью ликвидирован спасателями.



В настоящее время ведется расследование для установления причин произошедшего инцидента.

Фото: www. flickr.com/User:Andrei Stroe (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)