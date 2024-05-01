Согласно информации, представленной в Telegram-канале ГУМЧС России по региону, в начале мая в нескольких районах Ростовской области ожидается повышенный уровень опасности возгорания.

В сообщении указано, что на указанные даты в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных частях области, а также в Приазовье возможен высокий уровень пожарной угрозы (классификация 5).

Ранее МЧС Ростовской области уведомляло о введении особого противопожарного режима на территории области с 28 апреля по 20 октября 2024 года. В период действия данного режима вводятся дополнительные меры безопасности от пожаров. Среди этих мер включены запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и сжигание сухостоев на всей территории области.

Фото: www.flickr.com/Tatiana Bulyonkova (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)