Согласно информации, представленной в Telegram-канале ГУМЧС России по региону, в начале мая в нескольких районах Ростовской области ожидается повышенный уровень опасности возгорания.
В сообщении указано, что на указанные даты в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных частях области, а также в Приазовье возможен высокий уровень пожарной угрозы (классификация 5).
Ранее МЧС Ростовской области уведомляло о введении особого противопожарного режима на территории области с 28 апреля по 20 октября 2024 года. В период действия данного режима вводятся дополнительные меры безопасности от пожаров. Среди этих мер включены запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и сжигание сухостоев на всей территории области.
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