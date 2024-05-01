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В Ростовской области ожидается повышенный уровень пожарной опасности
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:30

В Ростовской области ожидается повышенный уровень пожарной опасности

Согласно информации, представленной в Telegram-канале ГУМЧС России по региону, в начале мая в нескольких районах Ростовской области ожидается повышенный уровень опасности возгорания.

В сообщении указано, что на указанные даты в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных частях области, а также в Приазовье возможен высокий уровень пожарной угрозы (классификация 5).

Ранее МЧС Ростовской области уведомляло о введении особого противопожарного режима на территории области с 28 апреля по 20 октября 2024 года. В период действия данного режима вводятся дополнительные меры безопасности от пожаров. Среди этих мер включены запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и сжигание сухостоев на всей территории области.

Фото: www.flickr.com/Tatiana Bulyonkova (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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