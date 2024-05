Телеканал NBC сообщает, что американский военнослужащий, предположительно, был задержан в России по обвинению в краже, куда он добровольно прибыл из Южной Кореи.



По информации телеканала, трое не именованных американских чиновников сообщили о задержании военного в России минувшие выходные. По данным NBC, солдат служил в составеамериканского контингента в Южной Корее и прибыл в Россию по собственному желанию.



Канал передает, что на военного было направлено обвинение в краже, однако пока не ясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)