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В России задержан американский военный
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 22:39

В России задержан американский военный

Телеканал NBC сообщает, что американский военнослужащий, предположительно, был задержан в России по обвинению в краже, куда он добровольно прибыл из Южной Кореи.

По информации телеканала, трое не именованных американских чиновников сообщили о задержании военного в России минувшие выходные. По данным NBC, солдат служил в составеамериканского контингента в Южной Корее и прибыл в Россию по собственному желанию.

Канал передает, что на военного было направлено обвинение в краже, однако пока не ясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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