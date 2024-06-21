В предстоящем году более десяти российских регионов ожидает сокращение допустимой квоты на привлечение иностранной рабочей силы, — Сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Ведомство, учитывая предложения региональных властей, подготовило проект постановления о снижении допустимой доли зарубежных работников на 2025 год в 11 субъектах Российской Федерации. Документ уже доступен для общественного обсуждения на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Дополнительные ограничения на использование труда мигрантов планируется ввести в ряде областей, включая Оренбургскую, Челябинскую, Калужскую, Магаданскую, Рязанскую, Самарскую и Амурскую. Также изменения коснутся республик Удмуртия и Дагестан, Краснодарского и Красноярского краев.

В некоторых регионах ограничения будут особенно существенными. Так, в Дагестане по просьбе местных властей вводится лимит на привлечение иностранцев в строительной отрасли до 30%, что значительно ниже общероссийского показателя в 80%.

Краснодарский край вводит ограничения в различных секторах экономики: в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающей промышленности — до 50%, в сфере транспорта, хранения и гостинично-ресторанного бизнеса — до 15%. При этом в области сухопутных пассажирских и грузовых автоперевозок труд иностранцев будет полностью запрещен.

Минтруд отмечает, что в целом, за исключением региональных особенностей, установленная на текущий год квота сохраняется. В частности, на 2025 год продолжит действовать запрет на привлечение мигрантов к работе в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов.

Ведомство подчеркивает, что ежегодное установление допустимой доли иностранных работников направлено на регулирование притока зарубежной рабочей силы с учетом особенностей региональных рынков труда и приоритетного трудоустройства российских граждан.

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