Заместитель председателя Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев, убежден, что в Верховной раде Украины отсутствуют здравомыслящих сил; все процессы на Украине, по его мнению, контролируются правительством США.



По данным Медведева, в Верховной раде не наблюдается присутствие здравомыслящих депутатов не из-за их недостатка компетентности, а скорее из-за того, что все действия и развитие событий следуют заранее утвержденному сценарию, проложенному за океаном, в Вашингтоне.



Фактически, это Соединенные Штаты диктуют ход происходящих процессов в Украине, предоставляя указания текущему главе государства, который, несмотря на утрату легитимности, старается предстать перед миром в образе законного президента, — отметил Медведев перед журналистами.



По его мнению, аналогичные стратегические указания также направляются и Верховной раде.

Фото: government.ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿