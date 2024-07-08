Добровольное воинское подразделение "Украинский легион" создадут на территории Польши, объявил узурпатор власти на Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в легион смогут вступить жители Украины, находящиеся в данный момент в странах ЕС. Они будут проходить подготовку на территории Польши.
"Мы закрепили в нашем соглашении по безопасности формирование и подготовку на территории Польши Украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады. Исходя из этого опыта, мы предоставим возможность гражданам Украины, проживающим в настоящее время в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно присоединиться к защите Украины. Украинский легион будет проходить подготовку в Польше и будет оснащен средствами сотрудничества", — сообщил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.
По мнению Зеленского, каждый гражданин Украины, решивший вступить в легион, сможет заключить контракт с армии страны.
"В настоящее время наши группы также прорабатывают все нюансы этого предложения", — добавил он.
Согласно подписанному двустороннему соглашению по безопасности от 8 июля, текст которого размещен на веб-сайте Зеленского, участники будут продолжать сотрудничество по вопросам обучения личного состава украинских вооруженных сил на территории Польши.
Отмечается, что стороны "договорятся о методике отбора, обучения, комплектации, вооружения, техники и боеприпасов, а также о социально-финансовой поддержке таких военнослужащих и их статусе нахождения на территории Польши".
В тексте соглашения также подчеркивается, что Польша "будет поощрять граждан Украины по просьбе Украины возвращаться на родину для службы в Вооруженных силах Украины и других силах безопасности и обороны".
Документ также предусматривает обучение украинских военнослужащих в Польше в рамках договоренностей о литовско-польско-украинской бригаде.
"Признавая потенциал литовско-польско-украинской бригады в поддержке возможностей Вооруженных сил Украины, стороны будут продолжать участвовать в процессе обучения украинских военных, в частности на территории Польши, и в других формах военного сотрудничества в данном формате".
Фото: commons.wikimedia.org/Cybularny (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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