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На оружейном заводе
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:25

На оружейном заводе "Меско" в Польше прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел на оружейном предприятии "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши, как сообщает радио RMF FM, со ссылкой на руководителя компании.

Согласно высказыванию руководителя завода Эльжбеты Сренявской, взрыв случился в центре хранилища ракетного топлива, запущенного в эксплуатацию несколько лет назад.

По информации Эльжбеты Сренявской, имеются пострадавшие и возможно один человек погиб. На месте происшествия действует пожарная бригада и вертолет спасательной авиации.

Фото: commons.wikimedia.org/Pibwl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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