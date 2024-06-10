Мощный взрыв произошел на оружейном предприятии "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши, как сообщает радио RMF FM, со ссылкой на руководителя компании.
Согласно высказыванию руководителя завода Эльжбеты Сренявской, взрыв случился в центре хранилища ракетного топлива, запущенного в эксплуатацию несколько лет назад.
По информации Эльжбеты Сренявской, имеются пострадавшие и возможно один человек погиб. На месте происшествия действует пожарная бригада и вертолет спасательной авиации.
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