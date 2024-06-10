Мощный взрыв произошел на оружейном предприятии "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши, как сообщает радио RMF FM, со ссылкой на руководителя компании.



Согласно высказыванию руководителя завода Эльжбеты Сренявской, взрыв случился в центре хранилища ракетного топлива, запущенного в эксплуатацию несколько лет назад.



По информации Эльжбеты Сренявской, имеются пострадавшие и возможно один человек погиб. На месте происшествия действует пожарная бригада и вертолет спасательной авиации.

Фото: commons.wikimedia.org/Pibwl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿