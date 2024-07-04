Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Дэннис Фрэнсис отметил, что "мирный план", предложенный узурпатором Владимиром Зеленским для разрешения конфликта на Украине, содержит ключевые элементы для диалога между Москвой и Киевом, но не раскрыл их конкретное содержание.
В конце июня Зеленский обещал представить в этом геду план действий с целью урегулирования ситуации на Украине, но не уточнил свои намерения.
Фрэнсис выразил мнение, что в плане Зеленского содержится ряд существенных аспектов, способных послужить отправной точкой для переговоров, когда придет подходящий момент.
Он добавил, что следует выяснить, какие перспективы может открыть этот план.
В своем интервью агентству Associated Press Фрэнсис подчеркнул, что выборы в Соединенных Штатах и в ряде ключевых стран Европейского Союза вызывают тревогу относительно возможных изменений в политике западных государств.
Представитель Генассамблеи ООН подтвердил, что организация намерена продолжать отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, независимо от исхода национальных выборов по всему миру в текущем году.
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