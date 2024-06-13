Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян решил помиловать свыше 1 тыс. человек в преддверии праздника Ид аль-Адха.
Согласно информации из агентства WAM, государственный глава приказал освободить 1 138 заключенных из тюрем в эмирате Абу-Даби.
Также отмечается, что Мухаммед бен Заид пообещал погасить материальные обязательства помилованных перед государством.
Правители эмиратов Аджман, Дубая, Рас-эль-Хайма, Фуджейры и Шарджи также решили помиловать заключенных в своих владениях.
В эмирате Аджман получили помилование 223 человека, в Дубае — 686, в Рас-эль-Хайме — 481, в Фуджейре — 94, в Шардже — 352 человека. В общей сложности в честь праздника Ид аль-Адха власти ОАЭ освободят 2 974 человека.
Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, является одним из основных духовных событий в исламе.
Его отмечают в 10-й день месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю, совпадающем с завершением хаджа.
В этот праздник мусульмане вспоминают историю о пророке Ибрахиме (Аврааме), который был готов пожертвовать сына Исмаила в знак веры и послушания перед Аллахом.
Фото: commons.wikimedia.org/Kalashae (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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